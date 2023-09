Pozor, on strieľa! Hrdina z Dúbravky Marek opísal, ako neváhal a utekal zachraňovať susedov

Obyvatelia bratislavského sídliska Dúbravka zažili v noci zo stredy na štvrtok neuveriteľnú drámu. Obyvateľ jedného z tamojších panelákov totiž začal strieľať po ľuďoch, pričom niektorých dokonca zranil. Našťastie, nikoho z nich smrteľne. Väčšej tragédii zabránil aj odvážny Dúbravčan Marek, ktorý neváhal a utekal zachraňovať ľudí, hoci aj jeho život bol v ohrození.

Ihneď konal

Marek okolo jednej v noci začul výbuch. „Strašná rana to bola, tak som hneď utekal k oknu, že čo sa to stalo,“ spomína pre Reflex. Prví policajti prišli o chvíľku, keďže sa nachádzali v blízkom okolí, a ako išli skontrolovať situáciu, útočník začali strieľať hlava-nehlava. „Ako som vybehol von, ľudia z bytovky po mne začali kričať ‚pozor, on strieľa‘,“ vybavuje si ťažkú situáciu.

Páchateľ vraj nestrieľal na nikoho konkrétneho. „Ľudia boli trochu vystresovaní, že čo sa to vlastne stalo. Nikto to nechápal. Jeden chalanisko tvrdil, že išiel iba okolo a dostal to rovno do stehna,“ vraví obyvateľ Dúbravky, ktorý ihneď konal.

Utekal po suseda

Vybehol rýchlo von a rozmýšľal, čo urobí. „Najprv som sa schoval tu za kríky, potom som sa presunul k trhu. Videl som kamaráta, suseda, že je postrelený, ale nevedel som sa k nemu tuto zozadu dostať, keďže tu bola prestrelka s policajtmi,“ pokračuje.

