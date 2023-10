Raz ich umyjete a budete mať rok pokoj. Vďaka týmto jednoduchým trikom sa o okná postaráte raz-dva

Každý umýva okná v iných intervaloch - niektorí s nimi nie sú spokojní už po týždni, iní zase až po mesiaci. Ak však dodržíte presný postup s určitými prostriedkami, na okná môžete zabudnúť až na rok. Zostanú totiž lesklé a bez nečistôt, no budete sa musieť vyhnúť niektorým prostriedkom a neúčinným spôsobom umývania.

Vyberte si vhodné pomôcky

Budete potrebovať vedierko s vodou, ktorej teplota sa líši podľa ročného obdobia. Ak sa totiž rozhodnete umývať okná v zime, dávajte si pozor, aby neprekročila 30 °C, radí portál AAzdraví.cz. V takom prípade môže dôjsť k prasknutiu skla a nenávratnému poškodeniu. Okrem toho je potrebné si pripraviť dve handričky.

Ilustračné foto Foto: freepik.com/

Jednu je potrebne ponechať suchú a druhú mokrú. Ak by ste totiž na celé okno použili suchú handričku, prachové častice, ktoré sú na ňom usadené, by ho taktiež mohli poškriabať a tým pádom poškodiť. Taktiež nezabudnite na stierku a špeciálne čistiace prostriedky na sklá - pokiaľ by ste použili prostriedok na riad, tiež to nemusí dopadnúť podľa vašich predstáv.

Ak si ho zvolíte, na okne po umytí zostáva film, na ktorý sa nalepia akékoľvek nečistoty v okolí. Znečistenému povrchu sa však efektívne vyhnete použitím prostriedkov s obsahom alkoholu či čpavku. Tie sa totiž ľahko vyparujú, čo zabráni lepeniu sa nečistôt na okná, ktoré napokon zostanú čisté po dlhý čas.

Efektívny postup

Okrem prostriedku na čistenie riadu by ste sa mali vyhnúť rozpúšťadlám, chemikáliám a abrazívnym prípravkom, ktoré môžu do veľkej miery okná poškodiť. Ak máte všetko potrebné vybavenie, sklo nechajte najprv odmočiť a medzitým môžete mokrou handrou utrieť rámy, parapety, kľučky a okolie okna.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Austrian National Library

Ak sú podľa vás okná príliš znečistené, poradiť si s nimi môžete vďaka špeciálnemu čistiacemu prostriedku na okná a po jeho použití ich len opláchnuť čistou vodou. Na záver na nich stačí nastriekať prípravok s obsahom alkoholu, ktorý ich ponechá krásne lesklé. Ak sa vyhýbate chemickým prostriedkom, môžete použiť aj ocot zmiešaný s vodou a okná umyť novinovým papierom.