Už to nechcem ďalej skrývať. Hana Lasicová zažíva lásku ako z rozprávky, na ktorú čakala 18 rokov

„Už to ďalej nemôžem a nechcem skrývať,“ oznámila Hana Lasicová celému svetu. Spisovateľka a scenáristka študovala vo Viedni aj v Paríži, no na rok sa zastavila aj v Manchestri na študijnom pobyte, o ktorom dokonca napísala aj knihu. Okrem niekoľkých stránok príbehov si odtiaľto odniesla aj svoju tajnú lásku, s ktorou teraz zažíva rozprávkový príbeh.

Predtým jej vzťah nevyšiel

Lásku z Anglicka si Hana Lasicová v srdci držala napriek tomu, že si medzitým našla iného partnera, ktorý navyše spĺňal všetky jej predstavy o vzťahu. „Vyrastala som v Rakúsku, kde je emancipácia o tri kroky ďalej. Chcela som moderného, kozmopolitného muža. Osud mi prihral do cesty práve takého,“ povedala pred piatimi rokmi Topkám o svojom bývalom partnerovi.

S Andrejom mala dve deti, dcéry Ester a Stelu, no napriek tomu sa nikdy neobliekla do svadobných šiat a s bývalým partnerom neuzavreli manželstvo. Zdá sa však, že teraz jej srdce znovu zahorelo láskou. „Život mi pripravil rozprávkový scenár, aký by som sama považovala za prehnane sladký,“ vyznala sa Hana Lasicová.

Boľavá spomienka a krásne stretnutie

Pred 20 rokmi ako študentka v Manchestri chodila s jedným mužom. Ako vraví, bol to krásny vzťah, že na to obaja celý život nezabudli. „Lenže môj výmenný pobyt sa po roku skončil a vtedy neexistoval instant messaging, facetime a skype ešte ledva začínal. Snažili sme sa to udržať aj na diaľku, ale nakoniec sme sa v slzách nedobrovoľne rozlúčili,“ opisuje boľavú spomienku spisovateľka.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.