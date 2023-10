Spoznáte ich? Celebrity ukázali svoju pravú tvár bez retuše, filtrov a mejkapu, veľmi im to pristane

Je preto skvelé, že sa stále nájdu slávne krásky, ktoré sa neboja svetu odhaliť bez líčidiel a ukázať tak ľuďom, že aj ich tváre zdobia vrásky a sem tam ich tiež trápia nejaké nedokonalosti. Páčia sa vám aj bez mejkapu?

5. Salma Hayek

Herečka, ktorú filmoví fanúšikovia poznajú napríklad zo životopisnej drámy Frida, zvykne bežne na svojej sociálnej sieti zdieľať aj fotografie, ktoré nie sú vôbec upravené. Tým len dokazuje, že filtre a retuše nie sú potrebné na to, aby vyzerala aj sa cítila báječne.

4. Jennifer Lopez

Ani popová ikona a herečka JLo sa nebojí ukázať na internete svoju "pravú" tvár a občas tiež pridá fotografiu bez filtrov. Nie raz sa stalo, že jej fanúšikovia ju mohli vidieť v jej prirodzenej kráse so sviežou pleťou a so slovami: #nofilterFriday #nomakeupday" (v preklade žiadny filter v piatok, žiadny mejkap dnes).

Speváčka, ktorá oslávila už 54 rokov, si to však môže dovoliť. Vo svojom veku totiž vyzerá mladšie ako kedykoľvek predtým a ľudia sú neustále zvedaví, čo je kľúčom k jej mladistvému vzhľadu. Dermatologička Andrea Suarezová, ktorá si hovorí Doktorka Dray, preto natočila video s názvom Prečo JLo nestarne, v ktorom sa snaží vysvetliť dôvod mladistvého vzhľadu americkej speváckej ikony. Tento vek by jej tipoval asi len málokto. Môže sa totiž pochváliť bezchybnou pleťou a podľa dermatologičky za to vďačí štyrom jednoduchým dôvodom.

