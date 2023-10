VIDEO: Už sa nemôžu rozprávať, tak sa ľúbia cez hudbu. Láska obdivuhodného páru trvá už 30 rokov

Každý piatok je ich špeciálnym dňom. Sú zamilovaní už viac ako tridsať rokov a raz za týždeň si svoje pocity vymieňajú hudbou, pretože normálna komunikácia, bez ktorej si my život ani nevieme predstaviť, pre túto dvojicu nie je možná. 96-ročný Cyrus McNinch totiž stratil schopnosť viesť plnohodnotnú konverzáciu. Vďaka terapii hudbou ale dokáže vyjadriť svojej o päť rokov staršej manželke Gerry všetko, čo nemôže povedať slovami.

Druhá šanca

Obaja žijú v odlišných častiach domova pre seniorov Emmanuel Hospice v americkom meste Grand Rapids, pretože každý z nich potrebuje inú úroveň starostlivosti. Ich pravidelné stretnutia im dávajú možnosť opäť sa zblížiť a ponoriť sa do svojich pocitov. „Dávame im túto šancu prostredníctvom hudby, ktorú milujú. Byť toho súčasťou je niečo jedinečné,“ hovorí pre 13 ON YOUR SIDE jedna z hudobných terapeutiek Ashley Sherwoodová.





Počas týchto stretnutí obaja nadšene a stále zamilovane spievajú piesne, ktoré si spolu púšťali po celý čas, čo spolu žili. Slová v týchto piesňach ich oboch v spomienkach prenášajú o niekoľko rokov späť. „Milujem ťa,“ pošepkal počas jednej z piesní Cyrus svojej manželke.

„Cyrus dokáže zaspievať celé piesne, ktoré hráme, dokonca tak spravil už počas mnohých našich stretnutí,“ povedala terapeutka. „Piatkové ráno je najkrajšou časťou týždňa. V našich životoch neexistuje nič krajšie,“ dodala samotná Gerry.

Stretli sa náhodne

Stačil jeden výlet na to, aby medzi nimi preskočila iskra. Pred tridsiatimi rokmi, keď už ani jeden z nich nemal svojho manžela či manželku, sa rozhodli, že sa zúčastnia seniorského zájazdu v Kostarike. Stretli sa na večeri, kde si sadli vedľa seba, opisuje portál Upworthy. Na ďalší deň Cyrus pomohol Gerry na túre. „Spadla som, no on ma vytiahol naspať,“ spomína si Gerry.

