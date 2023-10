Mame nechal byt a plní si sny. Takto sa zmenil Lacko zo Superstar, ktorý svojím príbehom dojal Slovákom

To si pamätám, že som sedem kilometrov chodil ráno pešo do školy, čo bol akože extrém, spomína na ťažké časy.

„Pošta, pošta, žlté auto má. Pošta, pošta, posol dobrých správ.“ Napriek tomu, že sa Ladislav Angyal v roku 2018 svojím chytľavým hitom o pošte neprebojoval do finále Superstar, súťaž mu dala šancu na nový život. Hneď po tom, ako v speváckej súťaži odvysielali reportáž o Lackovi, ktorý žil s chorou mamou Katkou v ťažkých podmienkach, ľudia sa zmobilizovali a na účet Nadácie Markíza poslali vyše 50-tisíc eur.

Vďaka štedrým ľuďom si mohol Lacko, ktorý kedysi vyrastal aj v záhradnej chatke, kúpiť spolu s mamou byt v Komárne, kde našli bezpečie. „Najväčšiu radosť mám zo syna,“ hovorila vtedy pre Markízu statočná mama. Ako dopadol Lacko a čo teraz robí? Po rokoch prehovoril pre VidaduTV a prezradil, ako sa mu darí.

Voda len zo studne

„To si pamätám, že som sedem kilometrov chodil ráno pešo do školy, čo bol akože extrém,“ spomínal Lacko na ťažké časy, keď býval s rodičmi v záhradnej chatke, ktorá mala len 13 metrov štvorcových. „Elektrika bola načierno, voda len studňová, žiadne ohrievanie vody, vécko len latrína. To boli tie extrémy,“ hovoril pre VidaduTV chlapec, ktorý pred rokmi piesňou Pošta ovládol Česko Slovensko má talent a neskôr Superstar, do ktorej ho prehovorili kamaráti.

„Úprimne poviem, kamaráti chceli vidieť to, ako dostanem po prdeli a idem domov,“ spomínal Lacko, ktorý síce v súťaži neuspel, no svojich fanúšikov si našiel. So skladbou Pošta vystúpil aj v pražskej O2 Aréne, kde ho pozval Leoš Mareš. Keď mu známy český moderátor a spevák zavolal, nechcel tomu uveriť. „On mi vtedy hovoril, že ako by mi mohol pomôcť, videl ten príbeh,“ hovoril Lacko, ktorý sa pred vystúpením cítil, ako na odovzdávaní Oscarov. „Hovorím si, no ty brďo, ale vás tu je,“ spomínal na pražské publikum.

S mamou nebýva

V najnovšom rozhovore priznal, že hudba musela ísť pre jeho štúdium na vysokej škole na druhú koľaj. Lacko Angyal prezradil, ako mu zmenila život zbierka na byt, čo robí a aj to, ako vychádza s mamou Katkou.

