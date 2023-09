Musíte začať dostatočne skoro. Ivana Gáborík prezradila tajný trik, ktorý jej pomáha s výchovou dcér

Ivana Gáborík nepatrí len medzi naše najlepšie tanečnice, ale je aj výbornou mamou dvoch dcér a gazdinou. Často a rada sa na sociálnej sieti delí o svojej recepty na rýchle, chutné a zdravé jedlá, ktoré ženy jednoducho milujú. Najnovšie prezradila, aj niečo, čo ostatní rodičia iste ocenia. Dcérky dokáže jedným trikom presvedčiť, aby jedli aj veci, ktoré uplne neobľubujú.

Ivana má s manželom, bývalým hokejovým útočníkom, slovenským reprezentantom a hviezdou NHL, Mariánom Gáboríkom, trojročnú Bellu a ročnú Leiu. Rodičia totiž zvyknú mať často problém so stravovacími návykmi svojich ratolestí, to však nie je prípad slečien Gáborikových. Tie narozdiel od niektorých ostatných detí nie sú totiž ani zďaleka v jedení prieberčivé. A čo im dá mama na tanier, to pekne spapajú. Ako je to možné?

Ivana tak priznala trik, ktorý zafungoval u staršej Belly, a tak ho začala používať aj u mladšej Lei. „Odmalička im ponúkam pestrú stravu a aj to, čo neobľubujú, vždy nájdu na tanieri,“ priznala sympatická mamička, čo jej pomohlo.

Zároveň dodala, že Bella naozaj spapá všetko a Ivana teda verí, že tak tomu bude aj u mladšej Lei. „Môj postreh je, že čo som neponúkala do roka a pol, sa teraz ťažšie spapá.“ Tak čo poviete? Vyskúšate to aj vy?