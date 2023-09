Bojovné Amazonky oslávili návrat do života. Gerlachovský štít zdolali statočné onkologické pacientky

Viete si predstaviť, že sa vyšplháte na vrchol nášho najvyššieho štítu? Mali by ste silu a dobrú kondíciu, ktorá by vás hnala zdolať Gerlachovský štít. Čo ak by ste mali ale za sebou chemoterapie, rádioterapie či operácie, po ktorých by ste zostali bez prsníka? Na najvyšší vrchol Vysokých Tatier vystúpila v pondelok skupina onkologických pacientok, ktoré prekonali rakoviny a výstupom oslávili návrat do života. Svojou odvahou a silou dokazujú, že nič nie je nemožné. Nie náhodou sa bojovné ženy prezývajú Amazonky.

Bojovníčky bez pŕs

Slovo Amazonka pochádza z gréckeho slova "amazoi", a teda bez pŕs. Legenda hovorí, že obávané Amazonky z bojovného kmeňa, si v mladosti odstraňovali jeden, alebo oba prsníky, aby im neprekážali pri streľbe z luku. Slovenské Amazonky pripravila o prsník rakovina, no ani ony sa nevzdali a pustili sa do boja.

„Práve naše združenie je pre mnohé pacientky veľkou nádejou a pomocou, pretože každá novo diagnostikovaná pacientka najviac potrebuje stretnúť inú ženu, ktorá si týmto ochorením už prešla a prevedie ju náročnými otázkami, pochybnosťami a nasmeruje ju tak, aby bol život po diagnóze ľahšie zvládnuteľný. Amazonky sú si vzájomne veľkou podporou a dodávajú si nádej, ktorú vedia najlepšie prijať od niekoho, kto si prešiel podobnou skúsenosťou,“ povedala v tlačovej správe predsedníčka združenia Amazonky Dominika Kormanová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/100044169532828/videos/160542650440615/

Šesť Amazoniek, žien, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka, sa rozhodlo v pondelok vystúpiť na Gerlachovský štít, aby novodiagnostikovaným pacientkam dokázali, že aj po náročnej diagnóze sa dajú zažívať nádherné okamihy.

Naučiť sa tancovať v daždi

„Turistika je pre mňa príjemná psychohygiena, a zároveň niečo, čo ma odpúta od bežných starostí, pracovných povinností a najmä od myšlienok na chorobu, jej štádium a všetkého, čo ma zrejme jedného dňa neminie. Ísť na Gerlach je pre mňa čosi nedosiahnuteľné, čosi, čo by som chcela absolvovať ale sama by som si na to netrúfla. S podporou Amazoniek budem šťastná, ak sa to podarí. Aj ja sa držím hesla, že život nie je čakanie na chvíľu, keď búrka prehrmí, ale je o tom, aby sme sa naučili tancovať v daždi. Ďakujem za každý jeden deň,“ prezradila Amazonka Lenka, ktorá spolu s ostatnými podstúpila 12-hodinový výstup na najvyšší štít. Po náročnej onkologickej liečbe sa ženy vrátili tam, kde to najviac milujú.

„Tento výstup je dôkazom toho, že nielenže sa to dá prežiť, ale že sa človek môže dostať do takej formy, že môže podávať takého výkony,“ priznala v nezabudnuteľný deň pre TV JOJ zakladateľka združenia Eva Bacigalová. „Ja som snívala o Gerlachu. Keď som ochorela, tak som mala pocit, že už nikdy nič nebude a potom som zistila, že to vôbec nie je koniec. Že aj keď je liečba náročná, je to čím ďalej lepšie a áno, dá sa aj niečo také zvládnuť a je to skvelé,“ dodala pre RTVS Amazonka Lenka. Ani jedna z Amazoniek si počas výstupu nemerala čas, nesúťažili, kto tam bude prvý, sprevádzala ich iba radosť a pokora, že môžu.