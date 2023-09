Na rozdiel od posledných volieb je jedna vec inak. Vďaka týmto piatim radám sa pri hlasovaní nepomýlite

Niektorým sa nechce, ďalší sú znechutení, iní sa na to tešia mesiace a považujú to za svoju občiansku povinnosť. Faktom je, že v sobotu ráno sa začínajú parlamentné voľby, v ktorých bude mať asi 4,3 milióna Slovákov možnosť hlasovať o svojej budúcnosti. Keď už sa vyberiete do volebnej miestnosti, určite by ste nechceli, aby váš hlas pre nejakú chybu prepadol. Pripravili sme preto jednoduchý návod na to, ako správne odvoliť.

1.) Kedy voliť?

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00. Ak si z komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili pred rokom, pamätáte, že ste mohli voliť do ôsmej večer, tentokrát máte o dve hodinky viac.

2.) Koho voliť?

Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia, vy si vyberiete jedno z týchto zoskupení. Na jednom hlasovacom lístku smiete zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ak ich bude viac, na prednostné hlasy sa prihliadať nebude, no lístok sa stále bude počítať v prospech danej strany, hnutia či koalície.

3.) Ako voliť?

Pokiaľ ste si nevyžiadali hlasovací preukaz, hlasovať musíte vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti okrskovej volebnej komisii preukážete svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak vám bol vydaný hlasovací preukaz, predložíte ho spolu s občianskym preukazom, pričom hlasovací preukaz vám okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje vaše poradové číslo v zozname voličov a vydá vám hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Vy to potvrdíte v zozname voličov vlastnoručným podpisom a odoberiete sa do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

