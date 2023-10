Zdena Studenková prezradila sladký recept, ktorý vás vráti do detstva. Nechýba v ňom jej obľúbený džem

Patrí medzi najobľúbenejšie slovenské herečky, ale zároveň je aj kráľovnou kuchyne. Zdena Studenková má na konte niekoľko kníh s receptami, v ktorých združila svoje dlhoročné skúsenosti. Zdena pri varení a pečení rada experimentuje. „Staré recepty som zrekonštruovala, dnes už napríklad nepoužívam filé či rastlinné tuky, ale krásny kus bielej tresky a maslo,“ povedala v rozhovore pre Varechu.

Rada sa však vracia aj do svojho detstva a k prvým kulinárskym pokusom, ktoré síce nedopadli podľa jej predstáv, no veľa ju naučili: „Babička bola [...] najlepšia kuchárka na svete. Keď som ráno odchádzala do školy, nikdy sa nezabudla opýtať: ,Zdenka, čo chceš na obed?' No a ja som si vybrala. [...] Parené buchty s marhuľovým lekvárom, posypané makom a poliate roztopeným maslom,“ chváli svoju babičku v rozhovore pre denník SME.

Lekvárom plnené sú aj tvarohové šatôčky, na ktoré má Zdena špeciálny recept.

Šatôčky Zdeny Studenkovej

