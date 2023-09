Keď sa zaľúbila do Braňa, jej manžel skoro dostal infarkt. Nora Kabrheľová dnes vie, že sláva nie je všetko

„Netvrdím, že ho nemám rada, ale rozvod bol jediná šanca ako zachrániť seba aj jeho,“ napísala vo svojej knihe s názvom Narovinu Nora Kabrheľová, ktorú všetci roky poznali s priezviskom Mojsejová. Keď sa podnikateľka s podrezaným jazykom so svojím manželom Braňom prvýkrát objavili v televízii, zo dňa na deň sa stali najväčšími celebritami na Slovensku. Aj keď Nora o svojom manželovi hovorila ako o láske svojho života, ich vzťah po 10 rokoch definitívne ukončila najmä z jedného dôvodu - alkoholu, ktorý ničil ich oboch. Hoci si dnes bývalí manželia nie sú blízki, život ich naučil podobnú vec.

Rocker, na ktorého čakala

Pred 20 rokmi Noru poznali iba známi z Košíc. Podnikateľka v účtovníctve žila vtedy roky v relatívne spokojnom manželstve, ale keď spoznala Braňa Mojsesa, nezostal kameň na kameni. Mojsejovci sa spoznali v roku 2002 na lokálnom mítingu Mečiarovho HZDS, kde Braňo prišiel spievať a Nora kandidovala ešte pod menom Eleonóra Kašaiová. Ako priznala pre Denník N, v tom čase za ňou prišiel nejaký okresný predseda strany, ktorý potreboval zaplniť kandidátku, a tak jej dal 82. miesto.

Viac ako politická budúcnosť ju ale zaujal spevák na pódiu. „Bol mladý, krásny, vysoký, urastený chlap, jednoducho typ muža, na ktorého som celý život čakala. Typ rockera,“ spomínala vo svojej knihe. Presne takého muža, ako bol Mojsej, podľa jej slov chcela a vtedy si myslela, že na svete už nebude žiaden ako on. Pred manželom svoje city dlho neutajila a všetko mu priznala.

„Týždeň som to tajila a skoro som umrela od nervozity. Tak som prišla domov a povedala svojmu mužovi na rovinu, že je koniec, to a to sa stalo, zaľúbila som sa a chcem rozvod. Skoro infarkt dostal, myslel, že som opitá. Bol v šoku, ale kto by nebol? Keď v utorok ešte bolo všetko v poriadku a na ďalší štvrtok bol rozvod,“ priznala pre Korzár Nora, ktorá si Braňa zobrala 1. februára 2003 na pompéznej svadbe, kde prišla celá košická smotánka.

Nevedela, že pije

„Bola som neskutočne šťastná. Cítila som sa ako v rozprávke a myslela som, že zažívam už len ten koniec, čo sa číta deťom: Žili šťastne, až kým nepomreli,“ spomínala v knihe. Vytriezvenie prišlo veľmi skoro. Po pártýždňovej známosti Nora netušila, že jej nový manžel má problém s alkoholom, no po svadbe vyšla pravda rýchlo najavo. „Nedokázala som pochopiť a ani som si nechcela pripustiť, ako môže byť muž, ktorého milujem, taký ožran,“ napísala.

