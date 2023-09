Keď ide do tuhého, berú nohy na plecia. Týchto päť mužov nedohnali k oltáru ani najkrajšie ženy sveta

Ani najväčšie krásky ich nikdy nedohnali k oltáru. Flirtujú, nadväzujú kratšie, či dlhšie vzťahy, ktoré ale napokon nikam ďalej nevedú. Reč je o donchuanoch, šarmantných a úspešných starých mládencoch, ktorí sa akosi stále nechcú ženiť. Toto je päť najznámejších.

5. Leonardo DiCaprio

Hoci notoricky známy starý mládenec a hollywoodsky fešáčik Leonardo DiCaprio bol v niekoľkých významných vzťahoch, vrátane modelky Gisele Bündchen, herečky Blake Lively, modelky Bar Refaeli a nedávno aj s modelkami Camily Morrone či Gigi Hadid - oscarová hviezda ešte stále nenašla osudovú ženu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TheAcademy/photos/basw.Abo3SIlDGmBHqFoWg9_BKvGtr_4IQUO9Ods8HP_TKcZfqvLcjUbiMqpgPeEygDi9I1gzMiheqUFf2ZbtKr6dZlb_Fy82ElG7CmBTIefaYI1RuOiRr5ItzLE-sOupnzNWSnJIuhQMeUamau5ZgdsZ4I8I6c4uPnJi_eol_4R3H0ag9Q/10153396585376406/?opaqueCursor=Abr4DTN4CbK893avuB6Ca502Zm198n4VXagbg8lush2skteWXNzpkNRu-VsOF2kUAJX2KEL29Wh5qOx2iD5UQBfOo8laD4VnPVc_bYP4MemK3Roghfwu5T80dueD-QuAAR-Pd2P0bVnzU733g7WhSz1MgnIyP4AeMF_SOZkGfm943-QrdpaCzE-vzHD4UCxHZtIX8Ors4QtB5bsTYW_slpM4rg-KKkGhhteVrKhJRmW0QHA654Xrq4Ceup-vgJU55TvSohU4if_h4fd2l6HCXGM5y92ERnYjer0EBuc59YiX7qi0uLppDj0Cdj7n_2yVxynhdvcw8qO4sxfb8z5zDAA-HNG5HfraFUmH1T6YvEC9pH1JBNJ6KGEKThN7GwXEta23gpVK8wtwbCoDP_1WwDSoKy09tn3yi5q_yoacuISm5T8-SRY9mfWPId8Au85m9JGu2GNjqQ5NidWanNT8GXf0zTukMF06PzajWHeXQBdkH_fM5Kzek1EuDflOILUFXmDNShYioJOpknrdYVVAEtLpeoSytFJyqH5H20lP3lnyMWF1IsHGLDOKnuAyjuOcTQlIW2ICHORDFpBvNAVZyVd5umt9QUfQjBMxzuKziWC20G6cgRbEL2LWXBxXdyw3QLk7MRSjetPDSANSIq3cSxIzQSzZUQr2TxcwLVsXylycRMBZ25emM9BoITqWugCKrq0KX9YPfcVZh-XCEapH2Ge88-U-zjiyjryNYVlP85etYGuj3wU0HN6c8F_dxa-IKHRdw5jwAm3lwSNotDCb1GsDVfoKO4oP6T6o9NMMoURwCCxZtW3o87hzRk5gdMe0_l5s9qmVMFhs6zgkmiTlfSuteK7oj6egEnSnpTdw733X6lH5qL7RJqOaNuda7TpIJF64UpheX5sv5CyEJDbnikJc_Dn-VFIr_yJgt5_ieWXyzA

Americký herec, producent a environmentálny aktivista už asi slobodný zostane. Prečo sa romantik Jack z Titanicu nechce ženiť? Hoci sa okolo neho točia neustále nové krásky, po čase ich vždy vymení za mladší model. Tento samotársky vlk si svoju slobodu jednoducho užíva plnými dúškami, tak prečo sa viazať, keď mu to takto vyhovuje už takú dobu?

4. Al Pacino

Herecká legenda strávila veľkú časť svojej hollywoodskej kariéry, tým že vystriedala množstvo žien. Chodila aj s herečkou Beverly D'Angelo či učiteľkou herectva Jane Tarranto - obe mu porodili deti - ale manželstvo nikdy nebolo na jeho radare. Jedna z jeho bývalých priateliek, herečka Diane Keaton, sa podelila o to, že by si priala, aby sa vydala za Ala, no vie, že by to nevyšlo, a pre magazín People povedala: „Nemyslím si, že ho to až tak zaujímalo. Skôr si myslím, že dlhodobé šťastné manželstvo by pre neho bolo ľahké.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=708154044674313&set=pcb.708154184674299

Článok pokračuje na ďalšej strane: