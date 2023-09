Obľúbené jazero Draždiak sa zmení na nepoznanie, Petržalka za milióny kupuje okolité pozemky

Bratislavská Petržalka odkúpi za dva milióny eur tenisový areál pri Veľkom Draždiaku. Mestská časť tak získa možnosť zrevitalizovať roky zanedbané pozemky, ale aj regulovať developerskú výstavbu. Deklaruje, že areál chce naďalej využívať na športové účely, pribudnúť by však mali aj nájomné byty. Kúpu pozemkov a objektov odsúhlasili miestni poslanci. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Viacero dôvodov

Dôvodov na kúpu je podľa starostu Jána Hrčku viacero. Jedným z nich je výhodná cena, za ktorú môže mestská časť areál získať. Celý areál totiž znalci ohodnotili na štyri milióny eur, z čoho pozemky majú hodnotu viac ako milióny eur. Okrem toho za dôležité považuje aj to, že mestská časť ako budúci majiteľ pozemkov bude mať možnosť regulovať ďalšiu výstavbu v danej lokalite.

„V zmysle územného plánu je to plocha na šport a rekreáciu a presne na tento účel to chce mestská časť využívať,“ ubezpečuje Hrčka. Priznáva však, že areál si vyžiada nevyhnutné opravy, v strednodobom horizonte aj generálnu opravu. Hoci je areál unifikovaný v súčasnosti len na jeden šport, po komplexnej rekonštrukcii by mohla hala slúžiť aj na viaceré iné športy. Tenisové kurty však zostanú zachované.

Súčasť areálu

Súčasťou areálu je zároveň aj ubytovňa s viacerými bytovými jednotkami. Tie by mohla mestská časť po rekonštrukcii využiť ako nájomné bývanie pre zamestnancov úradu i správcu areálu. Ďalšie byty by mohla ponúknuť napríklad zamestnancom materských a základných škôl či sociálnych zariadení.

Ak nenastanú žiadne komplikácie, kúpa vrátane zápisu do katastra by mohla byť zrealizovaná do konca roku 2023. Kúpa je rozdelená na päť splátok, poslednú by mala uhradiť v roku 2027.