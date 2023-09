Právnička, ktorá rozviedla množstvo párov: Toto sú najväčší zabijaci manželstva, jedna vec vám môže pomôcť

V jej kancelárii sa zastavilo už obrovské množstvo párov, ktoré chceli ukončiť svoju spoločnú manželskú cestu. Ayesha Vardag je anglická právnička, ktorá sa venuje špecificky rozvodom a považujú ju za jednu z najlepších rozvodových právničiek. Svojej práci sa venuje viac ako 20 rokov a vlastní aj firmu, ktorá nesie jej priezvisko. Pomáha mnohým ľuďom, ktorí už nevideli budúcnosť vo svojom manželstve.

Ayesha nadobudla skvelý prehľad o tom, aké sú najčastejšie dôvody rozvodov a na čo by si páry mali dať pozor. Taktiež počas mnohých rokov praxe prišla aj na to, ktorý z dní v roku je pre manželstvá najkritickejší. V tomto dni totiž, spolu s inými právnickými spoločnosťami, zaznamenáva rekordný nárast klientov, pripravených na rozvod, uvádza The Sun.

Najväčší nátlak zažíva právnička práve v prvý pracovný pondelok po Vianočných sviatkoch a po Novom roku. V tieto dni sa totiž zvyčajne nahromadí päť problémov, ktoré si pri rozvode Ayesha všimla:

5. Zmena

Najčastejší dôvod rozvodu je podľa anglickej právničky práve výrazná zmena. Tá, podľa Ayeshi, najčastejšie prichádza spolu s prvým dieťaťom, keďže žena zvyčajne zostáva s novorodencom doma a muž musí pracovať.

Niekedy sa stane, že sa muži natoľko ponoria do svojej práce, že „sa vyhýbajú príchodom domov a zaoberaním sa svojimi deťmi a manželkou,“ hovorí právnička pre The Sun. Partneri sa tak vydajú na dve úplne rozdielne cesty a to, čo ich spájalo, už zrazu prestane existovať.

4. Strata záujmu

