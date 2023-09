Na jednu otázku policajtom nikdy neodpovedajte, varuje právnik šoférov. Ide o rokmi overený trik

Hoci sa policajnej hliadke nevyhol azda žiaden aktívny vodič, len málokto si pri nej zachová chladnú hlavu. Právnik, ktorý na sociálnych sieťach pôsobí pod pseudonymom Street Lawyer (Právnik z ulice) a zdieľa so svojimi fanúšikmi množstvo cenných rád, v jednom zo svojich videí poukázal na otázku, na ktorú by ste mužom zákona odpovedať rozhodne nemali. Viete, ktorá to je?

Psychologický trik

Ako informuje portál Lad Bible, nejde o otázku ako „Požili ste pred jazdou alkohol?" či „Čo schovávate v kufri?". Vyzerá oveľa priateľskejšie, no nevedomky si ňou môžete pridať o problémy naviac. Mnoho policajtov sa totiž hneď po zastavení vodiča pýta, či vie, prečo ho zastavili.

Ako sa ukázalo, ide o rokmi overený psychologický trik, ktorým sa hliadka snaží vodiča nachytať. Aj keď máte pravdepodobne tendenciu odpovedať posledným malým priestupkom, podľa právnika je správnou odpoveďou neodpovedať vôbec.

Čo treba urobiť?

„Predstavte si, že to nie je trik a bez toho, aby ste vedeli, z akého priestupku ste obvinení, odpovedzte: Pretože som prešiel na červenú. Pretože som prekročil rýchlosť. Pretože som jedol kebab... Práve ste sa priznali k trom trestným činom, keď policajt iba premýšľal a možno mal dôkazy len o jednom priestupku - za predpokladu, že vôbec mal na mysli nejaký priestupok,“ vysvetľuje právnik vo svojom videu na TikToku.

Podľa správnosti by ste sa na svoj potenciálny priestupok mali opýtať priamo hliadkujúceho policajta. Často sa totiž stáva, že ak vaše vozidlo policajti zastavia kvôli istému priestupku, vy sa im takto nevedomky môžete priznať k úplne inému.