FOTO: Starnutie nie je choroba, hovorí Jana Nagyová. Arabela svojou premenou vyrazila dych

Preslávila sa najmä rolou princeznej Arabely, no potom v dobe svojej najväčšej slávy zavesila herectvo na klinec a odišla do zahraničia. Herečka Jana Nagyová Pulm sa po 30 rokoch vrátila späť na filmové plátna, vraj by nechcela zomrieť ako Arabela. Fanúšikov prekvapila nielen svojím návratom, ale aj zmenou svojho imidžu.

30-ročná pauza

„Hovorím tomu návrat v správnu chvíľu. Dnes som nezávislá, deti sú dospelé a vnúčatá ďaleko. Mám čas na tvorivú prácu a pokus o zúročenie svojej hereckej kapitoly 70. a 80. rokov,“ prezradila pre Nový Čas Jana Nagyová Plum, ktorá nedávno natočila film Princ Mamánek či Dvě slova jako klíč a objaví sa aj v novom filme o Ondrejovi Nepelovi. V ňom si sláva Arabela zahrá úlohu trénerky Hildy Múdrej.

Nagyová sa smeje, že hereckú profesiu nikdy neopustila, mala len malú umeleckú pauzu, ktorá trvala 30 rokov. Ako priznala pre SME, medzitým stihla vychovať tri deti, viac ako 25-krát sa presťahovať, žiť v troch rôznych krajinách a nazbierať hromadu životných skúseností.

Herečku, ktorú majú mnohí v pamäti zafixovanú ako blondínku, na sociálnych sieťach viacerí nespoznali. Dnes sa totiž pýši tmavou hrivou, ktorá ju zmenila na nespoznanie.

Starnutie nie je choroba

