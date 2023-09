Konečne sa zbavila ukrutných bolestí. Otec postrelenej kadetky Mišky prináša dobré správy

Slovensko už niekoľko mesiacov s napätím sleduje príbeh kadetky Mišky, ktorú postrelil jej pedagóg z Akadémie Policajného zboru. Po incidente zostala ťažko zranená - došlo k prerušeniu miechy, takže statočné dievča je od miesta priestrelu nadol ochrnuté. Mladučká študentka dodnes absolvovala už deväť operácií, pričom po tej poslednej prichádzajú od rodiny dobré správy.

Boj s bolesťou

„Je tam vidno zlepšenie. Nie je to úplne dobré, ale evidentne, zlepšenie tam je. Pomohlo to a veríme, že časom sa to ešte bude zlepšovať,“ zhodnotil pre Plusku Miškin otec Igor Hozák výsledok operácie, pri ktorej statočnej študentke do miechy voperovali špeciálny systém z Bostonu. Ten svojimi vibráciami ruší bolesť, ktorá bola v prípade Mišky taká neznesiteľná, že musela prerušiť aj rehabilitácie v kúpeľoch v Kováčovej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=627166012785121&set=a.482441243924266

„Primár hovoril, že je to beh na dlhé trate, ale určite to dcére pomôže. Prvý deň po operácii plakala, boli to bolesti po chirurgickom zákroku, ale v utorok to bolo už lepšie a túto noc celú prespala, čo doteraz bolo nemožné,“ dodal otec. Vibrácie, ktoré Miške zmierňujú bolesť, si môže sama nastavovať a korigovať.

Vzdať sa neplánujú

Aj keď je Miška veľká bojovníčka a neraz dokázala zaťať zuby, aktívny život jej veľmi chýba. „Zvláda to striedavo-oblačno. Ako aktívny človek, ktorý v dvadsiatich rokoch zostal na vozíku. Je to ťažké,“ dodáva Miškin otec. Aj napriek nepriaznivým prognózam sa neplánujú vzdať.