Pripravte si bundy, cez víkend sa to zlomí. Po nádhernom jesennom počasí príde mimoriadny obrat

Posledné dni sa Slovensko teší z príjemného počasia. To sa však už čoskoro zmení. V sobotu očakávajú meteorológovia zmenu v počasí, pribudnúť by mala oblačnosť a na viacerých miestach aj zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Sobotná zmena

Ako pripomína iMeteo, zažívame veľmi teplé a na súčasnú ročnú dobu naozaj nezvyčajné počasie. Teploty sú v porovnaní s dlhodobým normálom o 6 až 9 °C vyššie, ako je bežné. V priebehu soboty sa však situácia začne obracať vďaka studenému frontu, ktorý počas dňa začne postupovať cez naše územie od západu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid08bLwjhcaPZbtVEkPQGfcHYcguHXieGCFryEZJt9TT3eyGS4qk7MudvH6i1EwvRGql

Prinesie aj občasný dážď a búrky. „Zrážky by však nemali byť tak výdatné a trvalé, ako to bolo minulý víkend v niektorých oblastiach Slovenska a na juhozápade by už neskôr popoludní mohlo vykuknúť slnko,“ avizovali odborníci.

Ochladí sa, ale...

V nedeľu (1. 10.) by sa cez deň už zrážky nemali vyskytovať a malo by prevládať polooblačné počasie. „Ochladí sa na 18 až 23, na severe miestami očakávame 16 stupňov Celzia, avšak aj tieto hodnoty teploty vzduchu sú na danú ročnú dobu slabo nadpriemerné,“ doplnili.

