Nevedel sa na seba ani pozrieť. Spevák s popáleným telom a tvárou dnes verí, že je v poriadku byť iný

Keď mal len 19 rokov, spravil krutú chybu - chcel sa vyšplhať na metro a dostal sa na miesto, ktoré bolo pod prúdom. Elektrina mu spálila až 70 percent tela vrátane polovice tváre. Švédsky spevák Axel Schylström mal počas prvého mesiaca po nehode len jediný cieľ a tým bolo prežiť.

Neskôr, keď už bol jeho stav stabilizovaný, však pochopil, že už nikdy nebude vyzerať tak, ako predtým. Nasledovalo dlhé obdobie sebaprijímania a práve toto životné obdobie mu zlepšila hudba. Axel si svoj pobyt v nemocnici spríjemňoval počúvaním piesní.

To ho inšpirovalo, aby sa neskôr zúčastnil tamojšej talentovej súťaže. Vtedy ešte netušil, že naozaj uspeje a umiestni sa na štvrtom mieste. Ako sám spomína, mal vtedy pocit, že dokáže všetko. Pred svojou účasťou v súťaži svoj voľný čas trávil najmä doma a prijať jeho nové ja mu robilo problém.