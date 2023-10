Týchto šesť potravín môžete jesť aj v noci a nepriberiete. Posledná vás určite poteší

Nejedného z nás už iste prekvapil nočný hlad. Pokiaľ raz za čas zjeme niečo nezdravé, nič také sa nestane. Keď sa to však začne stávať pravidlom a my si uprostred noci pochutnávame na vyprážanom či sladkom, už to môže byť problém. Preto vám prinášame zoznam jedál, ktorých konzumácia vám neuškodí ani vtedy, keď ostatní už dávno spia. Ktoré to sú?

6. Vajce

Odporúčame vám uvariť niekoľko vajíčok a uložiť ich do chladničky na ľahké občerstvenie počas celého týždňa. Vajcia majú vysoký obsah bielkovín, zdravé tuky a sú nízkokalorické. Keď vás teda prepadne hlad, dajte im prednosť pred balíkom čipsov.

Foto: Freepik.com

5. Tvaroh

Tvaroh sa veľmi pomaly trávi a obalí žalúdok, aby ho telo vstrebalo na mnoho hodín. Ako proteín tiež stimuluje uvoľňovanie glukagónu, ktorý je skvelý na odbúravanie tuku, takže je to dobrá voľba pred spaním. Len sa uistite, že používate obyčajný tvaroh, nie ochutené odrody s pridanými cukrami. Ak potrebujete dochutiť, pridajte trochu škorice.

Foto: Freepik.com

4. Zeler

Počuli ste už o tom, že konzumáciou zeleru sa dá spáliť mnoho kalórií? Keďže obsahuje prevažne vodu a vlákninu, vaše telo sa zasýti rýchlejšie, ako keby ste zjedli čokoľvek iné. Ak však nie ste jeho fanúšikom, dajte si namiesto neho tenkú vrstvu prírodného, ​​nesoleného arašidového masla, aby ste prijali trochu bielkovín.

Foto: Freepik.com

