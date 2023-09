VIDEO: Ideš ho! Muž sa nezľakol útočiaceho medveďa a zahnal ho spôsobom, ktorý vyvolal obdiv

Na Slovensku už mesiace neutíchajú debaty, čo robiť v situácii, keď stretnete agresívneho medveďa. Utekať, ľahnúť si na zem a hrať mŕtveho, či sa pokúsiť veľkému dravcovi čeliť ako kedysi Old Shatterhand v legendárnom filme? Sociálnymi sieťami sa začalo šíriť video, ktoré ukazuje ešte jednu cestu - medveďovi môžete ukázať, kto je tu v skutočnosti pánom a rozkázať mu, aby sa pratal preč. Chce to však odvahu.

V tejto nebezpečnej situácii sa pred časom ocitla partia mužov v americkej Pensylvánii. Tí si práve užívali voľný čas pri jazere, keď sa v ich bezprostrednej blízkosti objavil čierny medveď - baribal. Muži zachovali chladnú hlavu a snažili sa ho zahnať k malej bráničke, ktorá pozemok ohradzuje. Jeden z nich, Mike, sa dokonca nebál k medveďovi pristúpiť na dosah ruky a s cigarou v ruke sa ho snažil vyprevadiť z pozemku.

Odvážne, no nie úplne rozumne, k nemu pristupoval ako k zatúlanému psovi. Rukou mu jednoznačne ukazoval na bráničku a nedbal ani na to, že maco sa v jednom momente naňho zahnal a zranil ho.

Mike sa však nedal a so vztýčeným ukazovákom pokračovala vo vyháňaní medveďa, ktorý napokon prešiel bránou a z pozemku odišiel. Aj keď Mike zo situácie vyšiel len s pár škrabancami, mohol skončiť oveľa horšie. „Je to jeden šťastný chlap,“ napísal pod video z incidentu jeden z divákov. Aj keď tieto medvede môžu na prvý pohľad pôsobiť pokojne, takéto zaobchádzanie s nimi sa neodporúča. Podľa odborníkov treba pri konfrontácií s nimi ostať pokojný, pohybovať sa pomaly a ak medveď zaútočí a nemáte kam ujsť, treba sa ho snažiť udrieť do tváre.