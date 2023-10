Regína odišla z práce v korporáte a splnila si sen: Žena zvládne veľa, ale musí cítiť, že je milovaná

Na materskej som sa rozhodla, že sa už do korporátu nevrátim, hovorí Regína Kostolná. Neoľutovala to.

Rodina nie je pre ženy, ktoré chcú podnikať, prekážkou. Naopak. Zvládať rodinu je cenná lekcia, ktorú dokážu ženy v biznise výborne zúročiť, len sa nesmú báť urobiť prvý krok. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila aj Regína Kostolná, ktorá sa po materskej nikdy nevrátila na stabilné miesto v nadnárodnej firme, ale zariskovala a popri deťoch začala budovať vlastný biznis. Aj keď priznáva, že spočiatku nevedela nájsť ten správny smer, napokon ho našla a dnes hrdo stojí za značkou kolagénu Bionutrian. „Žena zvládne toho neskutočne veľa a ide na pomyselných 200%, ale musí cítiť, že je milovaná a pochopená,“ hovorí Regína.

V rozhovore pre Dobré noviny prezradila nielen to, ako v skutočnosti vyzerá podnikanie popri deťoch a čo by odporučila ďalším matkám, ktoré majú predstavu o podnikaní, no boja sa ju zrealizovať, ale aj to, v čom spočíva tajomstvo skutočne kvalitného kolagénu. Rozprávala sa s ňou Romana Mináriková.

V rozhovore s Regínou Kostolnou sa dozviete: Ako v skutočnosti vyzerá podnikanie popri deťoch

aké výhody jej priniesol vlastný biznis z pohľadu matky

prečo sa na Slovensko rozhodla priniesť práve švajčiarsky kolagén

či existuje recept na dlhovekosť

čo odkazuje matkám, ktoré majú predstavu o podnikaní, no boja sa spraviť prvý krok

Podnikanie popri deťoch neznie práve ako prechádzka ružovou záhradou. Vy ste napriek tomu opustili prostredie nadnárodnej korporácie a začali ste budovať vlastnú značku. Ako si spomínate na svoje začiatky?

Už počas materskej som spravila rozhodnutie, že sa do korporátu nevrátim. To najdôležitejšie, pre akúkoľvek zmenu v živote, je vôbec spraviť rozhodnutie, nezľaknúť sa novej reality, že nepríde výplata a necúvnuť. Môj prvý projekt, ešte pred uvedením kolagénu, bol predaj inovatívnych reklamných predmetov. Koncept sprostredkovateľa je na začiatok podnikania ideálnou cestou. Definujete si zaujímavý produkt, spoľahlivého dodávateľa a svoju cieľovku, komu budete produkt ponúkať. Bez zásob, s minimálnymi počiatočnými investíciami a v princípe vám stačí len telefón a čas. V tejto polohe som sa ale necítila komfortne.

Foto: archív Regína Kostolná

Potom prišla náhodná a veľmi pozitívna skúsenosť s kolagénom, ktorý mi pomohol a s tým prišla aj myšlienka a presvedčenie, že chcem tento zážitok zmeny sprostredkovať aj iným ľuďom. Avšak v tomto momente som šla do výrazne vyššieho rizika, počiatočné investície boli omnoho vyššie a rastúci trh s kolagénmi doslova nekompromisný. Takže na začiatku, ako aj teraz, to je dobrodružná cesta.

Podnikanie si v začiatkoch vyžaduje množstvo času. Bola to oproti vašej predchádzajúcej práci zmena? Ako na to reagovala vaša rodina?

Biznis zo začiatku nebeží naplno. Šla som si svojím tempom. Paradoxne, podnikanie mi umožnilo byť s rodinou častejšie a intenzívnejšie, ako keby denne dochádzam niekde za prácou a som desať hodín mimo domu.

Vaše deti boli v tom čase malé, syn mal šesť a dcérka tri roky. Ako ste si dokázali určiť priority? Ako vyzeral váš bežný deň?

Deň bol porovnateľný s dňom iných matiek: práca, práčka, sušička, varenie, žehlenie, krúžky, vyhradenie času pre samú seba... Len každý to má zaradené časovo inak. Vedenie e-shopu mi, našťastie, dáva flexibilitu. Túto voľnosť pracovného času, samozrejme, netreba vnímať len pozitívne, že veci urobím, kedy chcem. Povinnosti si na vás počkajú, flexibilita teda niekedy znamená, že keď deti zaspia, sadáte k počítaču a dorábate veci.

Dôležité bolo pre mňa „byť doma prítomná“. Nielen fyzicky, ale aj mentálne, pozornosťou a časom. Niekedy musím spraviť vedomé rozhodnutie „nerobiť veci na úkor rodiny“ a napríklad vypnúť počítač, keď deti prídu domov. Potom to funguje. A samozrejme, bez podpory blízkych by to tiež nešlo. Ja stále hovorím, že žena zvládne toho neskutočne veľa a ide na pomyselných 200%, ale musí cítiť, že je milovaná a pochopená.

Trh s výživovými doplnkami vrátane kolagénových prípravkov je na Slovensku obrovský. Prečo ste sa rozhodli práve pre tento segment? Mali ste k nemu blízko alebo ste sa všetko učili takpovediac za pochodu?

Už predtým ma fascinovalo, ako s pomocou prírody dokážeme mnohým zdravotným problémom predchádzať, dokonca ich liečiť. Každý z nás máme nejaké diagnózy, niekto ľahšie, niekto ťažšie a všetci si popri klasickej medicíne pomáhame aj doplnkami. Ale rozhodnutie, že budem v tomto segmente aj podnikať, bolo naštartované až mojou pozitívnou skúsenosťou s kolagénom. Treba si ale uvedomiť, že aj medzi výživovými doplnkami toho istého druhu existujú rozdiely. Za mňa by mal byť výživový doplnok výhradne len kombináciou toho, čo nám ponúka sila prírody, a to bez synteticky laboratórne vyrobených látok.

Ak by ste sa mali rozhodnúť dnes, zvolili by ste rovnako?

Článok pokračuje na ďalšej strane: