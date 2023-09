Čím dlhšie sme spolu, tým viac ťa ľúbim! Pre Renátu Názlerovú je manželstvo celoživotná drina, no stojí za to

Za šťastné manželstvo vďačí najmä tomu, že si s manželom vážia jeden druhého, navzájom sa podporujú, odpúšťajú si a sú si oporou. Renáta Názlerová je už viac ako 30 rokov šťastne vydatá za svojho najlepšieho priateľa, ktorý, ako sama s úsmevom hovorí, je dôvodom, prečo sa ráno zobúdza a prečo sa večer teší do postele.

Ľúbi ho stále viac

Súkromie si stráži, no cez sociálne siete niekedy dovolí verejnosti doň nahliadnuť a ani v tento špeciálny deň tomu nebolo inak. Moderátorka koncom septembra oslavuje výročie spoločného života s tým najlepším mužom, akého si po svojom boku vie predstaviť. „Začíname 32. rok spoločného života a čím dlhšie sme spolu, tým viac ma to s tebou baví, tým viac si ťa vážim, tým viac ťa obdivujem, tým viac ťa ľúbim, manžel môj,“ vyznala mu.

Dvojica sa prvý raz stretla na liečení, kde sa Renáta zotavovala zo športových zranení a hneď si padli do oka. „Vošla som do reštaurácie, zbadala som ho tam a vedela som, že sa zaňho vydám,“ spomínala moderátorka pre Šarm. Ich rozprávkový vzťah začal priateľstvom, po roku randenia sa vzali a zdá sa, že odvtedy medzi nimi láska každým dňom len rastie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/pfbid033Sm8mvjKXWkzvhrvuFicb5JqcmPr2oCHdVg36R4oH5YVhJCwYeqnCT2tVERDp8mzl

Vzťah je drina

Sami si počas toľkých spoločne strávených rokov prešli aj náročnými obdobiami, no tie ich len zblížili. Podľa Renáty je to prirodzená súčasť života a nie len vzťahov, no ťažké situácie vedia ukázať ich kvalitu. „A nech to bolo čokoľvek, veď život prináša rôzne momenty, vždy sa ukázalo, že sme sa dobre rozhodli, že sme spolu,“ myslí si.

Rodina má pre ňu veľkú hodnotu a vybudovať kvalitný vzťah považuje za celoživotné úsilie. To sa snaží pripomínať aj ostatným prostredníctvom mediácie. „Nefunguje to tak, že si niekoho vezmete, máte pekné manželstvo a už nič pre to nemusíte robiť. Vzťah je drina,“ pripomína šťastná mama a manželka.