Manželka ho nechala s dvomi deťmi, on dal domov ďalším. Dalibor je pestúnom troch rómskych chlapcov

V roli pestúna si ľudia najčastejšie predstavujú manželov či ženu, no o deti bez rodičov sa starajú aj samotní muži. Dalibor Rebroš z českého Krnova má v starostlivosti nielen svoju 16-ročnú dcéru, ale ako pestún sa stará o troch malých rómskych chlapcov, pričom ten najmladší má iba rok. Dalibor musel prejsť náročnou cestou, aby si získal dôveru úradov, pretože tie na samotných mužov pestúnov nie sú vôbec zvyknuté.

Dalibor Rebroš. Foto: Reprofoto 168 hodin (Česká televize)

Manželka z rómskej osady

Počas školy skúmal rómske komunity na Slovensku, kde spoznal aj svoju budúcu manželku. Z chudobnej osady si ju aj jej dvojročného synčeka priviezol do Česka, kde sa rozhodli založiť si rodinu. Po dvoch rokoch vzťahu sa im narodila dcérka Anežka a neskôr Broňka, no starostlivosť o deti bola z veľkej časti na pleciach Dalibora, pretože manželka si v cudzom prostredí podľa jeho slov nevedela na život zvyknúť.

Ako uviedol v podcaste Aliance náhradních rodin, keď sa neskôr rozvádzali, na súde hovoril, že o deti sa staral tak dobre, že ak by mal prsia, aj by ich nadojčil. Daliborova manželka odišla späť na Slovensko, jemu doma zostali dve deti – vyženený syn a biologická dcéra. O druhú dcéru bojoval, no tá nakoniec zostala s mamou na Slovensku.

Nepáčilo sa im, že je muž

Stal sa slobodným otcom a keď deti odrástli a boli samostatnejšie, spoločne sa rozhodli, že by domov mohli ponúknuť ďalšiemu dieťaťu. „To, že som sa stal pestúnom, bolo rozhodnutie nás všetkých,“ priznal Dalibor, ktorý vždy chcel mať veľkú rodinu. Uvedomil si, že namiesto vlastných detí môže pomôcť tým, ktoré nemali toľko šťastia na milujúcu rodinu.

Cesta za pestúnstvom pritom nebola pre Dalibora jednoduchá, dlhé mesiace narážal na odpor úradov. Nepáčilo sa im, že je muž.

