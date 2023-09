Učiteľ v škôlke Rado: Prežívam rodinnú tragédiu a len vďaka práci s deťmi sa držím nad vodou

Na prácu s deťmi ste sa pripravovali už počas štúdia?

Vôbec nie, vybral som si obchodnú akadémiu a v duchu modernej doby som sa po škole zamestnal v banke. No nenašiel som sa v tejto sfére. Po roku a pol som s finančníctvom skončil a začal sa venovať deťom. Neskôr som si doplnil pedagogické vzdelanie so zameraním na materské školy a družiny a práve bývalé spolužiačky z Marianky mi jedného dňa zavolali, či by som nechcel prísť učiť k nim do škôlky. Bola to veľká výzva. Ale dlho som neváhal, možno som už aj potreboval zmenu a po dvoch dňoch bolo rozhodnuté.