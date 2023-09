Kamaráti jej núkajú operáciu na schudnutie. Pierce Brosnan na manželke miluje každé kilo a ďakuje za ňu Bohu

Priatelia jej ponúkajú operáciu na zníženie hmotnosti, internetoví trollovia jej zase píšu, že herec ako Pierce Brosnan by mal mať vedľa seba rovnako atraktívnu ženu. Hollywoodsky herec svoju manželku Keely miluje už vyše 21 rokov a pri každej príležitosti jej dokazuje, že je preňho niečo dôležitejšie ako dokonalé miery.

V správny čas na správnom mieste

Vyznaním Pierce Brosnan nešetril ani teraz, keď jeho manželka oslávila jubilejné 60. narodeniny. Ako ukázal na sociálnych sieťach, k sviatku jej daroval obrovskú kyticu, jednu ružu za každý jej prežitý rok.

„Šesťdesiat ruží pre moje hnedooké dievča k jej 60. narodeninám. Navždy budem šťastný a vďačný, že som sedel ráno v Cabo San Lucas, keď si prechádzala okolo,“ vyznal sa na sociálnych sieťach herec, ktorý svoju manželku stretol po tom, čo mu rakovina zobrala jeho prvú životnú lásku.

Americkú novinárku spoznal v Mexiku, kde mala robiť rozhovor s iným hercom, no ten interview odvolal, a tak jej ako náhradu vybavili na rozhovor Pierca Brosnana.

V jeho očiach je najkrajšia

„Bola to veľká romantika, boli sme spolu do tretej rána a rozprávali sa. Nad hlavami sme mali ohňostroj,“ spomínala Keely. Pre oboch to podľa ich slov bola láska na prvý pohľad. „Našiel som v nej perfektnú ženu, ktorú by som už nikde nikdy nenašiel,“ hovoril pre People herec, ktorý svoju manželku miluje, aj keď mu na sociálnych sieťach mnohí píšu, že by nemal byť so ženou, ktorá od svadby podľa nich pribrala 30 kilogramov.

Článok pokračuje na ďalšej strane: