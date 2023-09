Koláč, ktorý vás prenesie do detstva. Adriana Poláková varuje, že vie sama zjesť celý plech

Adriana Poláková je úspešnou moderátorkou, no dlhé roky je hviezdou aj v kuchyni. Svoju vášeň premenila v povolanie a denno-denne pripravuje rôzne jedlá. „Pečenie je pre mňa relax. Užívam si ho, aj keď som veľmi unavená,“ povedala v rozhovore pre magazín Forbes.

Svoje poznatky vložila už do šiestich kuchárskych kníh a často sa o nich delí aj s fanúšikmi na Instagrame. „[...] Viem, že ma sledujú ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí na pečenie každý týždeň čakajú a tešia sa naň. [...] Milujem vysvetľovať a bavilo by ma byť učiteľkou. Spoločné pečenie je práve o vysvetľovaní a ukazovaní, preto ma to baví,“ dodáva Adriana.

Spolu s jej receptom na kysnutý marhuľový koláč sa môžete vrátiť do detstva a ešte sa na chvíľu preniesť aj späť, do leta. Dávajte však pozor - Adriana dokáže sama zjesť celý plech, píše Varecha.

Marhuľový koláč Adriany Polákovej:

