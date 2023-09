Milujúci otec a manžel, ktorý je na ihrisku úplne iný. Príbeh Martina Škrtela prinesie veľké odhalenie

Príbeh chlapca z Ráztočna, ktorý to dotiahol až na lídra špičkových európskych mužstiev, odhalí to, čo si futbalista dlhé roky veľmi úzkostlivo strážil.

Jeho kariéru mu závidí väčšina slovenských futbalistov a fanúšikovia sú mu vďační za mnoho pekných spomienok. Bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel však nemal šťastie len na ihrisku, ale aj na poli lásky. Súkromie, ktoré si tak úzkostlivo dlhé roky strážil, aj jeho životný príbeh teraz mapuje nový film, v ktorom sa jeho osobnosť odhalí viac, ako by ste čakali.

Buď, alebo

Film nakrúcali približne rok a vznikol emotívny prierez obdobia od začiatku kariéry až po jej ukončenie. Okrem samotného športovca a jeho rodiny uvidia diváci vo filme aj hviezdy svetového futbalu, ako sú napríklad Steven Gerrard, Luis Suárez, Jamie Carragher či trénerský velikán Rafael Benítez.

Podľa Martinových blízkych názov filmu Martin Škrtel: Buď, alebo nie je vôbec náhodný, pretože vždy rozdeľoval fanúšikov. Jedni ho milovali, druhí nenávideli. „Je to silná osobnosť a musí byť silná preto, aby dokázala to, čo dokázala,“ uviedol na margo futbalistu český režisér a producent Peter Větrovský v Teleráne.

Dve tváre Martina Škrtela

Martina Škrtela mnohí opisujú na ihrisku ako tvrdého a dravého, no v súkromí zase ako úplne iného človeka - utiahnutého a sivú myšku. Viacnásobný držiteľ ocenenia Futbalista roka sa vraj vždy snažil rozlišovať, čo je na ihrisku a čo je mimo neho. „Samozrejme, čo je na ihrisku, musíš byť jednoducho iný. Aj z toho titulu, z toho postu, aký som hrával a za aké kluby som hrával, musel som si vybudovať nejaký imidž. Keď ale zápas skončil, musel som sa prepnúť. Lebo neviem si predstaviť, že tak, ako som sa správal na ihrisku, že by som sa správal aj doma, to by bol asi dosť veľký problém,“ povedal o svojich dvoch tvárach.

