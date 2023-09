Hovorili, že je karieristka. Lenka Vavrinčíková zo dňa na deň odišla z televízie, aby zachránila život

Do televízie sa dostala vďaka príhode s cestovinami a smeje sa, že kariérny postup získala vždy, keď nejaká jej kolegyňa otehotnela. Moderátorka Lenka Vavrinčíková je dnes sama mamou ročnej Olívie a aj keď si materstvo zamilovala, vrátila sa späť na televízne obrazovky. V minulosti o nej bulvárne médiá písali ako o karieristke, ktorá uprednostňuje prácu pred založením rodiny. Neskôr ale dokázala, že pre bábätko je ochotná nechať prácu zo dňa na deň.

Do Telerána cez cestoviny

Bola jedináčikom, ktorý bol vždy zodpovedný, ctižiadostivý a chcel byť medzi všetkými najlepší. Lenka Vavrinčiková bola nielen priebojným, ale aj talentovaným dieťaťom, ktoré hralo v divadle, spievalo, recitovalo a na javisku bolo vždy, keď to bolo možné. „Bolo mi akosi predurčené, že moje kroky sa budú uberať práve týmto smerom,“ hovorila pre SME Ženy Lenka, ktorá sa nakoniec rozhodla študovať žurnalistiku.

Už v prvom ročníku sa dostala do Telerána, a to úplnou náhodou. „Ja som mala vtedy frajera, s ktorým som vlastne doteraz. My sme spolu začali chodiť a on brigádoval v cestovinárni, kde vyrábali ručne cestoviny. Majiteľkou tej cestovinárne bola zhodou okolností vtedajšia asistentka réžie tu v Teleráne, teta Majka,“ spomínala v relácii #tbt s Matúšom Krnčokom. Vďaka priateľovi Albertovi, ktorý sa nebál opýtať, či by v Teleráne pre jeho priateľku nemali prácu, sa Lenka jedného dňa ocitla v televízii.

„Ja som sa naozaj takto dostala do Markízy. Cez cestoviny,“ smiala sa Lenka Vavrinčíková, ktorá podľa vlastných slov začínala od piky a je za to dodnes vďačná. Z asistentky sa cez kamerové skúšky stala rosničkou a keď Zlatica Švajdová Puškárová otehotnela, stala sa tvárou večerných Televíznych novín.

Posledné, nad čím rozmýšľala

Po rokoch strávených v televízii ju bulvárne médiá označovali za karieristku, ktorá uprednostňuje prácu pred rodinou, no ona sa na tom iba zasmiala.

