Obrovské prekvapenia v povolebnom prieskume. Vieme, kto smeruje k víťazstvu v parlamentných voľbách

Exit poll robili na veľkej vzorke 20-tisíc ľudí, ktorí už odvolili, mal by byť preto výrazne presnejší ako bežné prieskumy.

Volebné moratórium sa skončilo. Tisícky Slovákov, ale aj politici vo volebných štáboch ani nedýchali, keď v televízii Markíza oznamovali výsledky obrovského povolebného prieskumu. Ten priniesol viacero veľkých prekvapení, ktoré ukazujú, kto zrejme smeruje k víťazstvu v parlamentných voľbách, ale aj to, kto zostane pred bránami parlamentu.

Takzvaný exit poll pre nich robila agentúra Focus na vzorke 20-tisíc ľudí, ktorí už odvolili v parlamentných voľbách, jeho presnosť je preto oveľa vyššia ako pri bežných prieskumoch. Podľa tohto by voľby vyhrali liberáli z Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorí získali 23,5%, druhá skončila strana Smer Roberta Fica z 21,9%.

Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD (12,2%), OĽaNO a Priatelia (8,0%), SaS (6,4%), Republika (6,0%) a KDH (5,3%). Pred bránami NR SR by skončili SNS, Aliancia, Demokrati aj Sme rodina. Výsledky povolebného prieskumu treba samozrejme brať s istou rezervou, keďže aj v posledných parlamentných voľbách sa ukázalo, že nemusia byť celkom presné.

Koalícii PS/Spolu napríklad predpovedali lepšie výsledky, ktoré mali garantovať jej účasť v parlamente, čo sa napokon nestalo. Na skutočné výsledky, ktoré budú priebežne prichádzať zo Štatistického úradu SR, si budeme musieť počkať.