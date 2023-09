Nespomaľujte svojho ľaváčika. V škole mu život uľahčia špeciálne pomôcky

V minulosti boli ľudia preferujúci pri písaní a ostatných činnostiach ľavú ruku často diskriminovaní, no našťastie tieto časy dávno pominuli a dnes dokonca majú svoj deň. Každoročne pripadá na 13. august. V procese výučby ich však môžu spomaľovať, pre nich nepraktické, školské pomôcky určené pravákom.

Kým v prípade hebrejčiny a arabčiny, v ktorých sa text píše sprava doľava, môžu mať ľaváci pred pravákmi výhodu, v ostatných častiach zeme majú často problém. Najčastejšie sa s obmedzeniami stretávajú v škole, v športe a v hudbe. To, že Martina bude mať doma ľaváka, si všimla krátko po narodení syna Adama. „Od príchodu na svet sa intenzívnejšie snažil uchopiť rôzne predmety ľavou rukou. Oveľa častejšie ju vystieral aj smerom k nám. Nezáležalo na tom, či ležal v postieľke alebo lozil, či chcel cumeľ, jesť, piť, hrať sa. Ľavá strana tela bola preňho dominantná,“ spomína si dnes mamička čerstvého štvrtáka.

Situácii sa Martina prispôsobila rýchlo. Jemnú motoriku si Adam tiež cibril primárne ľavou rukou, a tak vedela, že čím skôr mu zadováži pomôcky určené ľavákom, tým rýchlejšie mu spoznávanie sveta uľahčí. Do výbavy mu pribudli ceruzky, farbičky, pastelky aj detské nožničky určené ľavákom. Kým v škôlke nemal malý ľavák žiadny problém, s nástupom do školy sa musel dominantnému svetu pravákov prispôsobovať. „Bežne si to možno neuvedomujeme, no aj školské lavice sú prispôsobené pravákom. Učiť sa písať v takomto prostredí môže byť pre ľavákov komplikované a stresujúce. Z jednej strany je tu koniec lavice, z druhej spolužiak – pravák. Nehovoriac o spôsobe výučby nášho písma,“ opisuje situáciu zo života Martina.

Našťastie, mnohí učitelia prváčikov sú dnes na takéto prípady pripravení a vedia, ako im vytvoriť vhodné prostredie na štúdium. Dokonca existujú aj praktické zošity a listy, ktoré sa uplatňujú pri oboznamovaní sa s písmom ako takým. Dobrou správou je aj neustále sa rozširujúci sortiment školských pomôcok a potrieb pre ľavákov. „Zamysleli ste sa niekedy nad pravítkom, štetcami alebo kalkulačkou? Aj tieto artikle sú vyrábané najmä pre ľavákov. Podobne ako strúhadlá na ceruzky. Všímame si rastúci dopyt po školských pomôckach určených ľavákom a aj náš sortiment sa neustále o tieto produkty rozširuje,“ hovorí Peter Skubák z internetového obchodu, ktorý dodáva školské pomôcky aj pre školy. Zároveň oceňuje, že školské zariadenia a vzdelávacie inštitúcie sa začínajú zaujímať aj o pracovné zošity na nácvik písania písmen a číslic. Čím skôr sa však rodič a škola pre nákup týchto pomôcok rozhodnú, tým lepšie. Ideálny čas na to je práve teraz, na začiatku školského roka.

Najčastejšie rodičia ľavákov siahajú po ergonomicky tvarovaných ceruzkách, perách, rolleroch, pravítkach a nožniciach. Tých starších dokonca potešia počítačové myši a korekčné pásky na opravu chýb. „V našej domácnosti sme sa synovi prispôsobili naplno. Dokonca máme špeciálnu škrabku na zeleninu aj otvárač na konzervy. Objavila som aj módne značky, ktoré prispôsobili zips a gombíky pre ľahšie a rýchlejšie zapínanie sa. Syn mi často hovorí, že aj Leonardo da Vinci a Albert Einstein boli ľaváci a zvládli to aj bez týchto vymožeností. Dokonca zmenili svet,“ dodáva s úsmevom Martina.