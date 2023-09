Mali sme naozaj ťažké detstvo, priznáva Silvia Šarköziová. Strata rodičov ju však naučila dôležitú vec

„Každý sa po svadbe teší z toho, že si vzal svoju lásku, ja som každú noc plakala, lebo som vedela, čo ma čaká," spomína si obľúbená violončelistka z Cigánskych diablov Silvia Šarköziová otvorene v rozhovore pre Šarm na mladosť, ktorá ju naučila vážiť si každú minútu svojho života akoby bola jej posledná.

Hoci do svojho života vpustila muža svojich snov, v duchu sa lúčila s tou najdôležitejšou osobou - svojou mamou. Skorá strata rodičov ju však naučila dôležitú vec.

Strach, ktorý iné deti neprežívali

„Mali sme naozaj ťažké detstvo. Často sme pociťovali strach, ktorý iné deti prežívať nemusia," vyznala sa Silvia pred časom pre portál SME.

Mala totiž len dvanásť rokov, keď náhle prišla o svojho otca. „Mal srdcovú chybu a my sme sa od malička podvedome báli, aby sa nerozčúlil. Videli sme na ňom, keď mu bolo zle," dodáva. Jeho život napokon náhle ukončil infarkt, keď mal len 39 rokov.

Vedela, že ju ešte potrebujú

„Odrazu tu nebol, neboli sme na to pripravení," povzdychla si hudobníčka. Ani zďaleka to však nebola jediná rana, ktorá mladučkú Silviu v živote čakala.

„Mama to veľmi zle znášala. Keď sa ako-tak pozviechala a začala žiť, ochorela na rakovinu hrubého čreva. Bojovala päť rokov. Keď sme sa s Ernestom brali, bola už veľmi chorá. Bolo to ťažké obdobie," dodáva Silvia. Radosť zo svadby preto po nociach striedal plač a beznádej.

„Mamu som stratila, keď som mala 21 rokov, ona mala 43. Dnes sa na to pozerám tak, že budem mať päťdesiat a keby aj nejaká choroba nedajbože prišla, už sa mi to nebude tak ťažko znášať ako mojej mame, ktorá vedela, že sme ešte mladí a veľmi by sme ju tu potrebovali. Takže ja si už užívam život s vedomím, že Vanesska je šikovná, bude sa jej v živote dariť, pretože už má v rukách svoje remeslo. Nestratí sa," vyznáva sa Silvia, pre ktorú je rodina všetkým.

Tešiť sa z každého roka

