Choroba je prekliatím aj požehnaním. Manželka Brucea Willisa prvýkrát prehovorila, ako bojujú s demenciou

Slová pozná, ale nevysloví ich. Bruce Willis už vyše roka bojuje s frontotemporálnou demenciou, ktorá ovplyvňuje správanie, osobnosť, jazyk aj pohyb. „Aj keď to bolí, je úľava mať konečne v rukách jasnú diagnózu. Frontotemporálna demencia je krutá choroba, o ktorej mnoho z nás počulo. Môže postihnúť každého. Dnes na ňu neexistuje žiaden liek. To je realita, ktorá sa v nasledujúcich rokoch, dúfame, zmení,“ napísala ešte vo februárovom prehlásení Bruceova rodina. Manželka Emma teraz po mesiacoch prvýkrát prehovorila, ako zvládajú život s neliečiteľnou chorobou.

Je to choroba celej rodiny

„Demencia je náročná. Je to náročné pre diagnostikovanú osobu, je to ťažké aj pre rodinu. A nie je to inak ani u Brucea, u mňa, ani u našich dievčat. Keď hovoria, že je to choroba celej rodiny, tak naozaj je,“ popísala pre Today realitu Emma Heming Willisová. Ťažko podľa nej povedať, či si jej manžel je vedomý svojho stavu.

Ona sama sa stala jeho opatrovateľkou, ktorá sa o neho stará 24 hodín denne. Frontotemporálna demencie býva podľa nej často nesprávne diagnostikovaná, lekári si totiž zamieňajú príznaky s depresiou, bipolárnou chorobou, Parkinsonom či od Alzheimerom.

To isté sa stalo Willisovi, ktorému najskôr diagnostikovali afáziu, chorobu, ktorá spôsobuje degeneratívne zmeny na mozgu. Správnu diagnózu sa rodina dozvedela až tento rok a podľa Emmy Heming Willisovej to bolo ako vykúpenie.

Prekliate aj požehnanie

