Navždy odišiel hviezdny patológ z NCSI. Nádherný život prežil vďaka manželke, s ktorou bol 56 rokov

Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok britský herec David McCallum, známy z televíznych seriálov The Man From U.N.C.L.E. a NCIS - Námorný vyšetrovací úrad. Herec skonal prirodzenou smrťou v nemocnici v New Yorku, obklopený členmi rodiny a svojou životnou láskou Katherine, s ktorou strávil 56 rokov.

Chodil sa pozerať na pitvy

„David bol nadaný herec a milovali ho mnohí na celom svete. Viedol neuveriteľný život a jeho odkaz bude žiť navždy prostredníctvom jeho rodiny a... filmu a televízie,“ uvádza sa vo vyhlásení stanice CBS.

McCallum sa narodil v roku 1933 v škótskom Glasgowe. Účinkoval vo filmoch ako Skaza Titanicu (1958), Veľký útek (1963) a Najväčší príbeh všetkých čias (1965). Známym sa stal najmä úlohou v zmienenom špionážnom seriáli The Man From U.N.C.L.E. zo 60. rokov 20. storočia, kde sa objavil po boku Roberta Vaughna. Za rolu tajného agenta získal dve nominácie na cenu Emmy.

Od roku 2003 McCallum účinkoval v seriáli NCIS - Námorný vyšetrovací úrad. Stvárnil v ňom patológa Donalda „Duckyho“ Mallarda. Herec na margo postavy povedal, že Ducky s okuliarmi a motýlikom vyzeral podľa neho „trochu hlúpo, ale bola to skvelá zábava“. Ako informoval Guardian, úlohu bral tak vážne, že trávil čas v kancelárii koronera v Los Angeles, aby získal prehľad o tom, ako sa vykonávajú pitvy.

Šťastný život

Obľúbený herec nemal šťastie len v kariére, ale aj v súkromí. Po tom, ako sa prevalila nevera jeho prvej manželky, sa rozviedol a spoznal o 11 rokov mladšiu Katherine. V roku 1967 ju požiadal o ruku a o pár mesiacov neskôr si v New Yorku povedali svoje áno. V rozhovore per Closer Weekly povedal, že vďaka manželke, s ktorou bol vyše pol storočia, prežil nádherný život.

Manželke Katherine vďačil za to, že na začiatku jeho kariéry, keď mal veľa práce a snažil sa zarobiť peniaze, udržala ich rodinu pohromade. Práve vďaka ťažkým chvíľam vraj zistili, že sú pre seba stvorení a že spoločne odnesú akékoľvek bremeno. „Dobre spolupracujeme a keď sa objavia problémy, riešime ich. Najlepšie na manželstve je, keď zistíte, čo ten druhý chce a uistíte sa, že to dostane,“ odkázal legendárny herec.