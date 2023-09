Mali len 10-percentnú šancu. Najmenšie bábätká prežili nemožné, dojatí zdravotníci im vystrojili oslavu

Podľa sestier to boli najmenšie bábätká, aké kedy videli.

Keď sa narodili, boli to také malé bábätká, že sa ich mame zmestili do rúk. Kimyah a DJ sú najmenšími predčasne narodenými dvojčatami clevelandskej kliniky, ktorým sa podarilo vybojovať si život. Po takmer štyroch mesiacoch strávených na jednotke intenzívnej starostlivosti im tamojšia nemocnica na rozlúčku prichystala veľkú oslavu.

Mizivé šance na prežitie

V 22. týždni tehotenstva meria očakávané bábätko zhruba 26 centimetrov a váži asi 430 gramov. Začína sa podobať na novorodenca, no jeho pokožka je stále transparentná, mozog zväčšuje svoj objem a každý deň sa vyvíjajú zmysly.

Mama dvojičiek, Kimberly Thomas, bola práve na konci piateho mesiaca tehotenstva, keď jej začala odtekať plodová voda. Lekári jej dvojičkám dávali len desať percentnú šancu na prežitie a po narodení ich museli okamžite resuscitovať a intubovať. „ Boli to tie najmenšie bábätká, aké som kedy videla, “ spomína si zdravotná sestra Sara Perrin.

Dvojičky sa narodili v 22. týždni. Foto: Instagram/clevelandclinic

Vybojovali si život

Počas celého prvého mesiaca ich rodičia nesmeli držať na rukách, pokožka dvojčiat bola na to príliš krehká. Napriek tomu s nimi trávili aj to málo času, ktoré im bolo dopriate. Bábätká ani v tomto období nemali nič isté, každý deň bojovali o život. Malému DJovi v istom momente zlyhávali pľúca a Kimyah prekonala malé krvácanie do mozgu.

„ Nemyslím si, že by bol jeden deň, kedy by som s nimi nestrávila aspoň pár minút, v podstate som žila na JIS-ke štyri a pol mesiaca, “ spomína si ich mama. Dvojičky sa však nevzdali a po viac ako štyroch mesiacoch ich lekári pustili domov. Nemocnica pre ne usporiadala oslavu, obliekli ich do malých talárov a na hlavičky im nasadili promočné čiapky.

Dnes už majú takmer rok a všetko chcú robiť sami. Foto: Instagram/clevelandclinic