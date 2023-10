Zamiloval sa do najlepšej kamarátky svojej ženy. Sting 40 rokov dokazuje, že nešlo o pobláznenie

Keď minulý rok videli fanúšikovia v Bratislave vystupovať sedemdesiatnika Stinga, neverili, že spevák starne. Anglický gentleman, ktorý v pondelok 2. októbra oslávil 72. narodeniny, si potrpí nielen na kvalitný životný štýl, ale obrovskú chuť do života mu dáva aj jeho manželka Trudie, ktorá pri ňom stojí viac ako 40 rokov. Málokto tuší, že ich vzťah začal ako milenecký pomer v časoch, keď Stingovu milenku označovali za obyčajnú zlatokopku.

Bol to manžel jej kolegyne

Keď Trudie videla Stinga prvýkrát, práve kráčal po ulici a na hlave mu žiarili zelené vlasy. „Pomyslela som si - ten chlap so zelenými vlasmi sa mi páči,“ spomínala Trudie na ich prvé stretnutie. Rýchlo sa dozvedela, že muž so zelenými vlasmi sa volá Sting, býva v pivničnom byte o dve dvere ďalej a že sa snaží preraziť s kapelou menom The Police. Sting bol vtedy chudobným hudobníkom a od poriadnej nahrávacej zmluvy ho delil ešte rok. Trudie sa ale dozvedela ďalšiu maličkosť.

Sting v byte nebýval sám, ale so svojím ročným synčekom a manželkou Frances, ktorá bola náhodou Trudienou hereckou kolegyňou a veľmi dobrou priateľkou. Sting sa ale do Trudie zamiloval na prvý pohľad.

„Jej oči sú bledé, bledozelené a na jej ľavom líci je vyblednutá jazva, ktorá sa krúti ako násilná spomienka na zvierací pazúr okolo jamky ľavého oka. Napodiv, jazva jej nijako neuberá na kráse, pretože na mňa pôsobí ako nejaký poškodený anjel,“ opisoval Trudie vo svojej autobiografii Sting, ktorý sa najskôr so susedkou a s najlepšou priateľkou svojej manželky snažil mať kamarátsky vzťah.

Tehotná milenka na turné

Keď už kapelu The Police poznal celý svet, Sting na tlačovej konferencii priznal, že má milenku. „Nikto z nás nie je hrdý na situáciu, ktorá sa stala, ale stala sa. Milovali sme jeden druhého,“ hovorila Trudie, ktorú mnohí označovali za zlatokopku. Sting si bol ale istý, že našiel ženu svojho života.

