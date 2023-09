Rakovina ju naučila žiť inak. Aneta Parišková prezradila, v čom ju zákerná choroba zmenila najviac

Sú to už tri roky, čo sa moderátorka Aneta Parišková dozvedela krutú správu - že má rakovinu lymfatických uzlín. Nasledovala náročná liečba chemoterapiou a mesiace strávené v nemocnici. Po nich sa zaradila medzi hŕstku šťastných pacientov, ktorým lekári oznámili dobré správy. Napriek tomu zostane onkologickou pacientkou do konca života. V rozhovore pre denník Nový Čas teraz Aneta priznala, že ju rakovina naučila žiť inak a že dnes sa zo všetkého teší úprimnejšie.

O seba sa nebála

V knihe Nádej bez záruky si moderátorka otvorene spomína na moment, keď sa jej zrútil svet: „Nebála som sa o seba. Bolo pre mňa strašné, že by som tu nechala troch malých synov, veľmi som sa bála, čo s nimi bude, keď zomriem. Zároveň mi bolo nesmierne ľúto, že som ochorela len rok po svadbe s milovaným mužom. Pripadalo mi to nespravodlivé.“

Ako prezradila, tumor síce zmizol, no už to nie je ona. Je inou Anetou, ako bola pred zákernou chorobou. Viac váži slová, viac si váži život. „Bojím sa skonštatovať, že je všetko v poriadku, že je všetko fajn. Som tri roky v remisii. O pár dní ma čaká ďalšia pravidelná kontrola a ja vždy dúfam, že mi môj onkológ povie dobrú správu. Že sa rakovina drží na uzde a znova neprepukla. Držte mi palce,“ povedala s nádejou trojnásobná mama.

Život prežíva inak

Choroba sa na nej podpísala najviac tým, že je často unavená a už nevládze tak ako predtým. Choroba ju jednoducho obrala o všetky sily. „Aj s ďalšími pacientmi, s ktorými sa stretávam v rámci združenia Lymfoma a leukémia Slovensko, sa zhodujeme v tom, že únava je, žiaľ, častá. Veľmi rýchlo sa unavíme. Dlhšie trvá, kým sa zregenerujem,“ zdôverila sa.

Dodala, že sa jej stáva aj to, že nevládze vstať z postele. No nevyčíta si to, že je unavená. Ba práve naopak. Jednoducho si ľahne a oddýchne. Pretože vie, že to robí pre svoje zdravie. Rakovina ju však naučila žiť inak vo všetkých smeroch.

Moderátorka si dnes omnoho viac váži život a každú jednu prežitú sekundu. „Niežeby som si predtým život nevážila, nie je to o tom, ale teraz život prežívam intenzívnejšie. Teraz sa úprimne teším zo všetkého,“ povedala Aneta Parišková.