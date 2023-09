Veľkú lásku mu vzala rakovina. Richarda Stankeho navždy zmenil syn, ktorý mu ukázal nový rozmer života

K herectvu ho ťahalo už od detstva a hoci sa na VŠMÚ nedostal na prvý pokus, nevzdal sa. Dnes patrí medzi najznámejších slovenských hercov. Richard Stanke je nezameniteľný nielen svojím talentom, ale aj charakteristickým hlasom. Aj napriek svojím profesionálnym úspechom to v živote nemal úplne jednoduché. Hercovi, ktorý sa otvorene prihlásil k homosexualite, rakovina vzala jeho partnera, ktorý pre neho nesmierne veľa znamenal. Dnes je však šťastný. Spoločne so súčasným partnerom vychováva syna, ktorý zmenil nielen Richardov život, ale aj jeho samotného.

Richard Stanke. Foto: TASR/Jakub Kotian

Zázračné dieťa

Richard Stanke sa narodil sa 12. januára 1967 v Šali. Hoci chcel byť rušňovodičom, lekárom či vodičom električiek, k herectvu mal blízko odmalička. Jeho talent si všimla najskôr učiteľka, vďaka čomu často chodil aj do rozhlasu. „Keď bol prvák či druhák na základnej škole, poslali ho na prijímacie pohovory do detskej rozhlasovej družiny. Tam ho skúšala režisérka Páldiová a hovorila, že je zázračné dieťa,“ spomínala jeho mama Mária v rozhovore pre Život.

Prvý raz daboval už ako sedemročný a jeho prvé stretnutie s kamerou bolo v inscenácii Červená lentilka. Neskôr sa začal objavovať v rôznych ďalších inscenáciách a televíznych filmoch, ako však vraví, v rodine to brali normálne a hviezdu z neho rozhodne nerobili. „Viete, my sme sa na to dívali tak, že aspoň má koníčka a zmysluplne trávi voľný čas, že sa netára po uliciach,“ pritakala jeho mama.

Vlámal sa susedom do pivnice

Ako dieťa bol vraj mimoriadne slušný – a mame za to bolo v škole občas trápne. „Keď ho takto chválili na rodičovskom združení pred celou triedou, cítila som sa nepríjemne. Nechcela som, aby stále prezentovali len jeho ako toho najvzornejšieho,“ hovorí, no predsa len si spomenie aj na čosi nekalé. „Raz cez prázdniny, keď nič netočil, sa s kamarátmi vlámali do cudzej pivnice a urobili si tam niečo ako klub. Navláčili si tam knihy, kvetiny... Keď sa to susedia dozvedeli, bolo zle-nedobre.“

Richard Stanke. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Prirodzene, po strednej škole chcel študovať na Vysokej škole múzických umení. Tam ho však na prvý pokus nevzali, rok preto študoval žurnalistiku. „A keď boli talentové skúšky, potajme na ne išiel znova. Ročník mal otvárať Miloš Pietor a ten ho vzal. Richard bol konečne šťastný a spokojný, že sa mu splnil sen,“ hovorí hrdá mama.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.