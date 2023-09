Ako prvého Slováka ho prijali na školu, kde chodili filmové hviezdy. Dalibor chce preraziť v Hollywoode

Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Lady Gaga, Scarlett Johansson a Dalibor Buranda. Ako sa dostal na prestížny zoznam celebrít rodák z Bytče? Dalibor je prvým Slovákom, ktorého prijali na filmový inštitút Lee Strasberga v Hollywoode, kde študovali mnohé hviezdy filmu a divadla. Aj napriek prekážkam verí, že ho raz uvidíme na červenom koberci medzi hollywoodskymi hviezdami.

50 ľudí z celého sveta

Stará mama bola ochotníčka, mama spieva v zbore – oba talenty nakoniec zdedil aj Dalibor, ktorého rodičia ešte ako dieťa zapísali na základnú umeleckú školu. Keď uvidel muzikál Na skle maľované v Mestskom divadle v Žiline, uvedomil si, že nechce v živote robiť nič iné.

„Muzikálové spojenie hudby, spevu, tanca a divadla ma veľmi očarilo a povedal som si, že práve toto je to, čo chcem ďalej robiť,“ spomínal pre Žilinský večerník Dalibor, ktorý sa z konzervatória dostal až na London College of Music, kde z celého sveta prijímali len 50 študentov.

Prvý Slovák

„Pamätám si ako som pred zápisom do školy v Londýne sedel na lavičke s kufrom a mal som pocit, že to nezvládnem, že mi už teraz chýba rodina a zázemie,“ priznal pre Topky. Bál sa, no povedal si, že keď už dostal takú príležitosť, musí ju využiť naplno, aj keby zlyhal.

