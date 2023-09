Zachrániť ho mohol už iba zázrak. Postarali sa oň lekári, ktorí pritom použili prasacie srdce

Bez rýchlej transplantácie by zomrel.

Zlyhávalo mu srdce, no považovali ho za nespôsobilého na transplantáciu od ľudského darcu. Päťdesiatosemročný Lawrence Faucette vedel, že pred istou smrťou ho zachráni azda už len zázrak, o ktorý sa napokon zaslúžili lekári z Lekárskej univerzity v americkom Marylande priamo na operačnej sále. Mužovi totiž ako druhému na svete transplantovali prasacie srdce. Výnimočná operácia bola úspešná a pacient sa rýchlo zotavuje.

Dúfa v splnenie priania

„Som pacient v konečnom štádiu kongestívneho srdcového zlyhania. Bol som v pomerne stabilnom stave, až pred dvoma mesiacmi sa to začalo veľmi rýchlo zhoršovať,“ povedal pre NBC News Lawrence, ktorého pre pridružené zdravotné problémy nemohli zaradiť na zoznam čakateľov na transplantáciu. Preto sa rozhodol podstúpiť experimentálnu transplantáciu prasacieho srdca.

Foto: University of Maryland School of Medicine

„Mám prianie – byť natoľko zdravý, aby som mohol odísť domov. To by bol prvý zázrak. A ďalší zázrak by bol mesiac, pol roka alebo napríklad celý rok navyše. Beriem čokoľvek,“ praje si 58-ročný námorný veterán, ktorý podľa lekárov na operáciu zareagoval dobre a už dva dni po zákroku vtipkoval. Nasledujúcich niekoľko týždňov však bude podľa ich slov kritických, hoci telo orgán zatiaľ neodmietlo.

Druhý v poradí

Lawrence pritom nebol prvý, kto sa odhodlal podstúpiť riskantný zákrok. Prvú takúto operáciu vykonal minulý rok ten istý tím a počas nej Davidovi Bennetovi transplantovali geneticky upravené prasacie srdce. Bennet však žil iba dva mesiace po operácii.

Foto: TASR/AP

Lekári medzičasom urobili pokrok v tomto druhu liečby, okrem iného objavili aj vírus ukrytý v orgáne transplantovanom Bennetovi. Faucette je v lepšom stave, ako bol Bennet, jeho šanca na prežitie je preto vyššia. „Veľa sme sa od nášho prvého pacienta naučili a niektoré veci sme pozmenili. Hlavne čo sa týka dávkovania liekov potlačujúcich imunitu. A tiež sme vyvinuli nové testy na prítomnosť prasacieho vírusu,“ priblížil kardiochirurg Muhammad Mohiuddin.

Vedci a lekári dúfajú, že nedávne pokusy transplantovať prasacie srdcia a obličky im prinesú ďalšie vedomosti potrebné na to, aby mohli začať formálne vedecky študovať xenotransplantácie – transplantácie orgánov od živočíchov iného druhu do ľudských tiel.