Pleť si čistite ráno aj večer. Bez ohľadu na to, či bola alebo nebola nalíčená

Dermatologička Ružena Sochorová odhaľuje najčastejšie chyby, ktorých sa pri (ne)čistení pleti dopúšťajú mnohí z nás. Robíte ich aj vy?

Starostlivosť o pokožku tváre by mala byť neodmysliteľnou súčasťou večernej i rannej hygieny. Áno, žijeme v uponáhľanom svete a snažíme sa šetriť každú jednu sekundu, no čistenie pleti a následná starostlivosť o ňu by nemala byť len estetickou záležitosťou a povinnou jazdou. Spája totiž v sebe mnohé benefity a ak sa budeme držať základných pravidiel, naša pleť bude nielen zdravá, žiarivá ale aj mladistvá. „Keby sme pleť hlavne večer dôkladne neočistili a naniesli by sme na ňu iba sérum alebo krém, aktívne látky z nich sa nedostanú hlboko do pleti. Špina, ktorá je na pokožke, ich zachytí na povrchu,“ vysvetľuje dermatologička Ružena Sochorová z ambulancie Lekárskej kozmetiky Life Style. Pozornosť by sme mali pleti venovať ako večer, tak i ráno. „Počas noci sa totiž pleť prirodzene premastí, preto je dobré ju ráno jemne očistiť, aby sme na ňu následne naniesli krém alebo sérum. Očistená pleť výťažky z nich oveľa lepšie vstrebe a aktívne látky sa môžu dostať na miesto, kde sú potrebné a prospešné,“ pokračuje uznávaná lekárka.

Nie je to iba o odlíčení, dámy

Okolo čistenia pleti sa šíria rôzne nepravdy a mýty. Mnohé ženy sú presvedčené, že čistiť stačí iba vtedy, keď sa potrebujú odlíčiť. Doktorka Sochorová tvrdí, že ide o omyl. Dôkladne očistiť pleť je dôležité bez ohľadu na to, či je na pokožke make-up alebo nie. „V prípade pleti s make-upom odporúčam odstrániť ho odličovacím mliekom a následne pleť dočistiť čistiacou vodou. Mastnejšiu pleť je vhodné ošetriť pleťovou vodou s obsahom alkoholu. Dôkladne sa tak odstránia nielen nečistoty, ale aj mastnota. Na suchšiu pleť sú vhodnejšie čistiace vody bez alkoholu. Zabránite tak zbytočnému vysušovaniu.“

Pravidelným čistením výrazne obmedzíte vznik vyrážok. Ak má človek sklon k tvorbe akné, zanedbanou hygienou sa môže stav zhoršiť. „Neočistená pleť totiž nevie dobre vstrebať aktívne látky z krémov a sér. Je tak dehydrovaná a nevyživená, stratí farbu, pružnosť, zvýraznia sa vrásky,“ vysvetľuje dermatologička Ružena Sochorová. Najmä ľudia s aknóznou pleťou by si mali nájsť čas na rannú a večernú hygienu pleti. „V ich prípade badať nadprodukciou mazu, ktorý treba odstraňovať z povrchu pokožky. Možné je použiť aj prípravky s obsahom alkoholu, ktorý pomáha pleť odmastiť. Pozor, nevysúšajte ju zbytočne veľa, a ak sa vám to stane, dôkladne ju opätovne hydratujte,“ upozorňuje dermatologička. Nadmerne vysúšaná aknózna pleť sa totiž bráni tým, že časom tvorí ešte viac mazu, akné sa teda zhorší. Pleť je vhodné čistiť vo viacerých krokoch. Najprv umyť pleťovým gélom a následne dočistiť pleťovou vodou.

Pri zrelšej pleti sa treba vyhýbať prípravkom s obsahom alkoholu. „Tá je totiž často suchšia, tvorí sa menej prirodzeného kožného mazu a čistiaca voda s obsahom alkoholu takejto pleti neprospieva.“ Po dôkladnom očistení netreba zabudnúť na sérum a krém podľa typu pleti.

Menej je však viac. Aj doktorka Sochorová sa vo svojej ambulancii stretáva s prípadmi, keď to ľudia s čistením a s celkovou starostlivosťou o pleť preháňajú. Najčastejšie sa to stáva pri tých, ktorí bojujú s nepríjemným akné. „Aknózna pleť je namáhaná samotným akné a príliš agresívnym čistením jej nedáme žiadny čas na regeneráciu. Prípadne sa stretávame aj s prípadmi, kedy klientky používali nevhodné čistiace prípravky na ich typ pleti a zbytočne si ju tak vysušovali.“

Navštívte kozmetičku

Nemenej dôležité je aj hĺbkové čistenie u kozmetičky. To podľa Ruženy Sochorovej prospeje každému typu pleti. „Pri klientoch s aknóznou pleťou odporúčame odborné čistenie každé dva až štyri týždne, podľa stupňa akné. Normálnu a suchšiu pleť stačí čistiť raz za 5-6 týždňov, niektoré klientky chodia raz za dva mesiace.“ Opäť, aj pri tomto type zákroku platia výnimky. Dajte si pozor na hĺbkové čistenie, ak máte pleť s rosaceou alebo s ekzémom. Tam by mala vaša kozmetička vedieť, ako správne postupovať, aby sa stav pleti ešte viac nezhoršil. Dôslední by sme mali byť aj pri výbere samotnej kozmetičky a prednosť by sme mali dať tým zo špecializovaných pracovísk.

Päť zlatých pravidiel pre čistú pleť: