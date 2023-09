Bol som pre ňu len ozdobou, hovoril Paul Newman o mame z Humenného. Našiel sa až pri žene, ktorú ľúbil 50 rokov

Ale áno, je sexi, no keď to všetko pominie, čo zostane, pýtala sa Newmanova manželka, ktorá pri ňom stála polovicu storočia.

Jeho modré oči obdivovali všetci. Podľa neho však nebolo v živote dôležité to, ako človek vyzerá, ale ako sa správa. Paul Newman, ktorý nás navždy opustil pred 16 rokmi, bol aj napriek ohromnej sláve stále pevne na zemi – vyhýbal sa škandálom, obrovskú časť svojho majetku venoval na charitu a 50 rokov bol verný iba jednej žene. Príbeh ich lásky bol spletitý. Ona ho najprv považovala za namysleného krásavca, on bol nešťastne ženatý s inou ženou. Napokon z toho vznikol najväčší príbeh lásky celého Hollywoodu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/OldHollywood.net/photos/basw.AbrnWgqNGrjomMU5-HWPCvwfp5f6WuWy2eAX5uiYE7pmOBcXX0DMWqAsE2xzpnksIhAErS_pM6-_egBqVVxM5cUroBdKVjQAWq-T0d1wMGX58O84kE7OJo9sNS5MpoDYXFfTYRbL5-OLd3vIGC3PRUdcUBd6gPI0fbBMx7a5dj81-A/2036707153116437/?opaqueCursor=Abr9PHMuJCGSRhlU3037ycGkJGoXTBVPu9nujTUR08jTZpEMPEzJfumz5qyhc4Xc0DVrWI2rtwnQ706o1z4swdqdZgqghFYcoLVOUdKL0E2OY7Te5SZ_dWH-gkkXYLUX_KANhCa4aJ8NxDJGE7m5tjqlgRXPj8Q1lsH5t8gbXWLzUGFen6Dn01I69ylXVRQIi8qF-FHuBWRjnNlryhvGhZm_AY6hX4A2GEEbd5G5DVmoD_MykJAKQaxROv0YizH1AlETzW7Y4kOHfkRapz3ot2X3rwEmEfLyblj42HouJCK6TRD6QUTjwZgwLtHufiNcW0D2nM6ErvueI6NNG2pMoHiiigVOiIDQUiR5Vi5s6_ta6Mo0n8xm8hI7NR0nBwNdoBnVeqNuv0TNzfSMYmld38l_26GgHOWCFrE3KDg0rR-WsokxqVMag8ODtzQVedgkMU_Ms7msxYhJzJkepHRWllnQlNNCmJFp5PK80yOo_Y0m7I5AVI2jIQ-NDOpASFtcIaCu07aZcBR1GB1tOoydQt-x0GGCGGGnbRqDeomPuwdFqJJgioeDCYu_GLsPDkTfZBN203a9DD-Zl4gAIrpuL_PPdv0iylkJEh10OwZ_H7ajf3J-k7gj6hvRL6So6vWJdOyTkK5gRwdWvbHXRgLCtWEeR8JH9Sgbr72x_PsJV7uTKFwK8cyiJNesrQKRVE4_7xLUzS4Lzco8T-LFL-hI5v2heJpHqcN0u-M4WEQQeXUGaPU7cPO8Z1lkXA4662xTb79Tlv8koOto7E6huwrSAa2Lm5hFNba8N18mzgo3j7mAm3qsa-frs3K_zj29-NuQlQ0ClOYYDK4fGEWlQ_UikmV1

Mama Terezka zo Slovenska

Paul Newman sa narodil v Spojených štátoch, odkiaľ nepochádzal ani jeden z jeho rodičov. Jeho otec Arthur bol synom židovských emigrantov z Maďarska a mama Tereza sa narodila v slovenskej dedinke Ptičie neďaleko Humenného. To, že má Paul Newman korene na Slovensku, sa potvrdilo až v roku 1990, keď sa v New Yorku stretol s Václavom Havlom. Vtedy novinárom prezradil, že on sám má korene na vtedajšom Československu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/AmericansofSlovakorigin17/photos/a.1680175988942192/2819402841686162/?type=3&eid=ARB3IhA685fmaKWHzK_Jdnt8r7ZFVMu_RtQJ9G37zPzMXbvpZmYEUgS0pLRXxAp1DGj5UGZ9GMX4gHpO

Jeho mama Tereza Fecková bola celkom malá, keď jej otec odišiel za prácou do Ameriky. Jej matka Mária onedlho zomrela a malá Tereza zostala žiť so svojou babičkou, ktorá svoju vnučku pripravovala na odchod. Ako deväťročnú ju vyslala na dlhú cestu za otcom do Ameriky. Tam spoznala svojho prvého manžela. Terézia sa v listoch rodine na Slovensko údajne sťažovala, že sa vydala za Angličana, ale nebol to človek s dobrým srdcom. Preto sa čoskoro rozviedla.

Druhýkrát sa vydala za Arthura Newmana, úspešného obchodníka so športovými potrebami. Rodine vtedy písala: „Je to Žid, ale tak dobrý, že by som ho nevymenila za sto kresťanov.“ Manželia sa vytešovali z prvorodeného syna a v roku 1925 sa im narodil druhý, ktorému dali meno Paul.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/110022163949844/photos/pcb.177441563874570/177440853874641/?type=3&eid=ARAq2e3Ek8gNoLEp4Eu5UUIcPqg-XItjtrFI3GcdC47NYBQgIwd42rVQYyqPgdeeyIUPAzvdkXOIiLpf

Pre mamu bol len peknou tváričkou

Paul Newman nikdy nehovoril o svojom detstve, no ukážky z novej knihy, ktorá vyšla pred dvomi rokmi, odhaľujú, že vôbec nebolo ružové.

Článok pokračuje na ďalšej strane: