VIDEO: Z publika vybrali skromnú dôchodkyňu, aby ukázala, čo vie. Vierka svojím hlasom spôsobila ošiaľ

„Nemáte niekto niečo, čo by ste chceli predviesť?“ opýtal sa v šou Česko Slovensko má talent porotca Vojta Dyk, ktorý vyzval ľudí z publika, aby ukázali svoj talent. „Máme tu speváčku,“ zakričala z hľadiska žena, ktorá ukázala na svoju kamarátku Vierku. Keď nenápadná pani z publika vyšla na javisko a začala spievať, prevalcovala celú šou až tak, že od porotcov dostala zlatý buzzer.

Nepripravená a v šoku

„Tie prvé okamihy boli neopísateľné, pretože vám bije srdce, neviete, čo teraz skôr. Absolútne som ani nevedela, akú pesničku mám ísť spievať, lebo človek je totálne nepripravený,“ povedala pre joj.sk invalidná dôchodkyňa Viera Kotvasová, ktorá sa rozhodla spievať skladbu Never Enough z muzikálu Najväčší showman.

„Nemáte vôbec čo stratiť,“ upokojoval prekvapenú speváčku Vojta Dyk, ktorý ju uistil, že svojím vystúpením môže len získať. To, čo sa stalo potom, všetkých odrovnalo a prítomní neverili vlastným ušiam.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=674486938114022&set=pb.100066581664682.-2207520000

Hviezda z hľadiska

„Bolo to celé v opare. Ja som vnímala až potom, keď som dospievala. Počas toho spievania som po prvé rozmýšľala, či ten text vôbec viem, lebo tú pesničku nespievam. Plus som bola absolútne nepripravená, takže som uvažovala, či vôbec mi to ten krk dá bez rozospievania. Tak som si povedala, že buď to spievanie vyjde, alebo to nevyjde,“ prezradila pani Vierka po neuveriteľnom vystúpením

Ihneď po ňom Vojta Dyk stlačil zlatého buzzera – tlačidlo, ktoré ju dostalo rovno do finále šou. „Ešte stále tomu celkom neverím. Je to niečo, čo sa nedá zažiť len tak,“ odkázala s úsmevom dáma z hľadiska, ktorá sa prebojovala medzi najlepších súťažiacich.