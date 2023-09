Rodina je pre neho všetkým. Lionel Messi prezradil, po čom ešte túži spolu s láskou jeho života

Hoci ho mnohí považujú za najlepšieho futbalistu všetkých čias a môže si užívať rozprávkový majetok, on za najdôležitejšiu vec považuje niečo iné. Lionel Messi je známy tým, že je rodinne založený a s manželkou Antonelou majú už troch synov. Hviezdny Argentínčan miluje svoju rodinu nadovšetko a netají sa tým, že by do nej privítal ešte ďalší prírastok.

Bude to dievčatko?

Rodinku, do ktorej okrem Lionela a Antonely patrí aj desaťročný Thiago, sedemročný Mateo a päťročný Ciro, mohli fanúšikovia vidieť nakupovať v supermarkete v americkom Miami, kde momentálne pôsobí. Neskôr si zašli aj na spoločný obed po tom, ako sa futbalista presťahoval do Spojených štátov amerických, aby sa pripojil ku klubu Inter Miami.

Z päťčlennej rodiny by sa však v budúcnosti mohla stať šesťčlenná, keďže sedemnásobný víťaz Zlatej lopty v šou OLGA nevylúčil ďalší prírastok. Argentínsky komik Migue Granados počas rozhovoru prekvapil futbalovú superhviezdu otázkou, či by on a Antonela ešte neuvažovali o ďalšom dieťati. A Messi na to žartovne odpovedal, že by to mohlo byť tentoraz dievčatko. „Nesnažíme sa, ale uvidíme, či príde dievčatko,“ priznal.

Vzťah, ktorý vydržal

Lionel sa na adresu manželky v minulosti viackrát pochvalne vyjadril, že je pre jeho deti tou najlepšou mamou, akú si mohol priať a že si je vedomý toho, že je často preč z domu. „Je to skvelá mama. Pravdou je, že ona je s nimi 24 hodín denne sedem dní v týždni, pretože ja som veľa preč. Niekedy som mesiac, mesiac a pol mimo domu a ona je s nimi každý deň,“ povedal futbalista.

Manželku a lásku jeho života pozná Lionel už od piatich rokov, keďže Antonela je sesternicou jeho priateľa z detstva Lucasa Scagliu. Vzťah medzi nimi vznikol ešte v čase, keď boli mladí a nerozpadol sa ani po tom, ako Messi odišiel v trinástich rokoch hrať do španielskej Barcelony. Obaja totiž zostali v kontakte. V roku 2008 futbalista oznámil, že s Antonelou tvoria oficiálny pár.