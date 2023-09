Chlapi len chodili okolo a nahnevane trúbili. Emma s Natáliou neváhali a zachránili vďačných manželov

Zradilo ich auto, no nenašiel sa nik, kto by im v nepríjemnej situácii pomohol. Manželom v núdzi priskočila na pomoc až Emma s Natáliou, ktoré im údajne pomohli viac ako chlapi, ktorí na nich len nahnevane trúbili. Ženy v bielych košeliach neváhali a auto za malú chvíľu vlastnými rukami odtlačili na bezpečnejšie miesto.

„Dobrý deň, týmto listom by som chcela spolu s manželom veľmi pekne poďakovať dvom príslušníčkam v bielych košeliach, ktoré si všimli pri práci naše pokazené auto na Chrenovej v Nitre a ihneď sa pri našom aute zastavili s otázkou, či nie sme zranení a čo sa stalo,“ adresovala milé slová dopravným policajtkám žena, ktorá spolu s manželom na pomoc čakala viac ako hodinu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/pfbid0246DkExassSxpPZQ8AYaWtHXmrnYsxaEGFUFJ1fNyP1QpwgV34fFuNDorng1SvnV4l

„Napriek tomu, že to boli útle ženy, pomohli nám s manželom viac ako chlapi, ktorí len chodili okolo nášho auta a trúbili," povedala a dodala, že hneď, ako im oznámili, že sa im pokazilo auto, vystúpili a ochotne sa vrhli na jeho odtlačenie.

„Bola by som spolu s manželom veľmi vďačná, ak by sa táto pochvala a toto poďakovanie dostalo príslušníčkam a ich nadriadeným, aby vedeli, že zamestnávajú šikovné, milé a nápomocné policajtky a to čo robia, je správne a boli SUPER,“ uzavrela pani vďačne.