Ľudia stoja v rade, aby si mohli vychutnať takýto výhľad. Chata pod Rysmi láka aj panoramatickou latrínou

Je to najvyššie položená vysokohorská chata v Tatrách. Nachádza sa v Mengusovskej doline v nadmorskej výške 2250 metrov nad morom. Počas svojej histórie prešla viacerými rekonštrukciami. Najväčšia prišla po tom, keď ju v roku 2000 zasiahla silná lavína, ktorá ju z veľkej časti zničila. Od obnovenia zrekonštruovanej Chaty pod Rysmi uplynie 25. septembra desať rokov.

Lavíny, ktoré ju zdevastovali

Po ničivej lavíne z roku 2000 prišla o rok nato ďalšia, ktorá chatu ešte viac zdevastovala. Plány na jej rekonštrukciu sa opätovne zmenili v roku 2003, kedy ju opäť postihla lavínová spúšť. Na základe toho sa vykonali prieskumy a návrhy na umiestnenie novej chaty tak, aby ju lavíny čo najmenej ohrozovali.

Práce na chate pod Rysmi v roku 2000. Foto: TASR/Milan Kapusta

Nakoniec sa však rozhodlo o celkovej rekonštrukcii chaty, aby ju nebezpečné lavíny prestali ohrozovať. Rekonštrukčné práce sa začali 15. júna 2010. Obnova stála 600 000 eur a podarila sa vďaka finančnej dotácii Ministerstva financií SR a sponzorských darov. Chatu slávnostne otvorili na sklonku sezóny – 25. septembra 2013.

Postavili ju za 93 dní

Prvotná myšlienka vybudovať chatu v tejto časti Vysokých Tatier vznikla koncom 19. storočia. Podľa technickej dokumentácie mala byť vybudovaná ozubnicová železnica s visutou lanovkou. Stavbu financovalo Ústredie Klubu československých turistov. Chatu postavili za 93 dní, dokončená bola 17. septembra 1933.

Ako chatár v Chate pod Rysmi historicky najdlhšie pôsobí Viktor Beránek. „Došiel som tam, keď mala chata ešte rovnú strechu. Bola útulná, veľmi maličká, kamenná a mokrá. Tiekla do nej voda zo strechy, cez steny, vo vnútri sa dymilo. Nedalo sa povedať, že je to chata. V roku 1977 prišla rekonštrukcia, vtedy som tam nastupoval. Pristavalo sa prvé poschodie. Nocľaháreň bola na prvom poschodí, jedáleň bola trošku väčšia a kuchynka tam zostala,“ povedal 72-ročný Viktor Beránek, ktorý je chatárom od roku 1979, čiže neuveriteľných 44 rokov.

Veľká lavína

Keď v roku 2000 spadla veľká lavína, začalo sa uvažovať nielen o jej oprave, ale aj o zväčšení. „Chata má dnes pevnejšiu konštrukciu so zošikmenými stenami na tú stranu, kde padajú lavíny. Keď lavína spadne, preletí chatu ako cez skokanský mostík. Je to veľký posun od roku 1977. Pred približne troma rokmi spadla na chatu ďalšia lavína, ale potrhala len plechy a škody boli minimálne. Stále by sa tu dalo vylepšovať. Návštevnosť je veľmi vysoká - ľudia si nemajú kde sadnúť, kde sa schovať, ohriať sa,“ vysvetlil chatár.

