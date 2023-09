Pôrodníkov prekvapil obrovský boom dvojičiek. Na oddelení sa ich v jeden deň stretlo až desať párov

To tu ešte asi nebolo, zhodnotili lekári jednej z pôrodníc v americkej Kalifornii. Počas jedného dňa sa totiž na novorodeneckom oddelní stretlo až desať párov dvojčiat, čo prekvapilo aj samotný personál. Ako uvádza portál Press Telegram, všetky prišli na svet počas jedného mesiaca, no tri z nich sa dokonca narodili v ten istý deň, dve v tú istú hodinu.

„ To, že sa naraz narodí toľko dvojčiat, je vzácnosťou," hovorí Stephanie Figueroaová, prevádzková riaditeľka nemocnice v Long Beach. Počas svojej 22-ročnej kariéry si spomína, že sa to stalo iba raz. „Na našej jednotke intenzívnej starostlivosti sa staráme o množstvo bábätiek, no nie každý deň sa staráme o desať párov dvojičiek naraz – je to veľmi vzrušujúce,“ dodal doktor Antoine Soliman.

Pôrodnica MemorialCare Long Beach Medical Center má tak v súčasnosti 200 malých prstov na nohách a rukách, o ktoré sa treba starať. Ako uvádza nemocnica, mnohé z detičiek sú malé a budú musieť v nemocnici stráviť dlhší čas. Zdravotné sestričky si však starostlivosť o týchto rozkošných pacientov, 16 chlapcov a 4 dievčatá, nevedia vynachváliť.

„Asi tu máme niečo vo vode,“ zavtipkovala jedna z mamičiek a dodala, že sa v tom aspoň necíti byť sama. Rodičia dvojičiek narodených v rovnakom čase veria, o pár rokov zorganizujú hromadné stretnutie a na milú náhodu si spolu zaspomínajú.