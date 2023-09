Po nešťastnej havárii si musela nájsť dôvody na život. Marike Gombitovej denne pomáha najmä viera

„S tým, čo sa stalo, sa nedá vyrovnať," vyznala sa v jednom z rozhovorov speváčka s nezameniteľným hlasom Marika Gombitová, ktorej život pred rokmi zmenila desivá dopravná nehoda. Aj keď sa na čas stihla z očí verejnosti, po rokoch sa o osudnom dni nebojí otvorene hovoriť. Pri živote ju podľa jej slov nedržia len milované psíky a hudba, ale najmä viera.

Ako uvádza portál Nový Čas, aj keď sa v tom čase 24-ročnej speváčke do bežného života vracalo ťažko a prišli aj momenty, kedy chcela všetko zabaliť, už pol roka od autonehody dokázala vystúpiť na Bratislavskej lýre a po roku začala nahrávať novú platňu. Psychické následky postihnutia Mariku Gombitovú nanešťastie predsa len dohnali. Jej vystúpenia postupne ubúdali a v roku 2008 sa odmlčala úplne.

„Je to veľmi ťažké. Tak si niekedy hovorím, či to má význam," hovorí speváčka, ktorá cestu od nepríjemných myšlienok predsa len našla, a to nielen vďaka svojim štvornohým miláčikom, ktorých berie doslova ako svoje vlastné deti. „Stále si poviem, áno, robíš to pre ľudí, ktorí ťa majú radi, ktorí ti pomáhajú, držia ťa. Niekedy prídu také chvíľky, že človek nemôže tam, kam chce. Alebo sa nemôžem pohrať s tými psíkmi, ako by som chcela," vyznáva sa úprimne.

„Nemohla som sa dlho z toho všetkého dostať, ale nakoniec mi pomohla viera. Nič sa nedeje iba tak. Sama sa modlím každý deň a sú to modlitby za nás všetkých,“ hovorí dnes s tým, že je so svojím osudom vyrovnaná a snaží sa žiť v láske a napriek trápeniu myslieť pozitívne. Aktuálne sa dokonca pripravuje na dva veľké koncerty v pražskej O2 aréne.