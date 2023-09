VIDEO z výroby žuvačiek šokovalo internet. Lekárka prezradila, či je ich prehĺtanie naozaj škodlivé

Ostanú v ľudskom žalúdku už navždy, ako sa to hovorí malým deťom?

Melónové, jahodové, mentolové aj extra tuhé. Žuvačky sú bežnou súčasťou dní nejedného človeka, či už na osvieženie dychu, alebo na zamestnanie úst. Ich pestrý svet však so sebou prináša jedno tajomstvo. Podobne ako je to pri iných pochúťkach, skrýva sa v ich spôsobe výroby.

Ak sa ani v dospelosti nebojíte prehĺtania žuvačiek a neodradili vás ani povedačky o tom, že vám v žalúdku ostanú už navždy, po prečítaní článku možno zmeníte názor. Proces ich výroby je špecifický najmä v tom, že kým v minulosti žuvačkový základ tvorila živica, dnes je to syntetická guma vyrobená aj z plastov.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Andra C Taylor Jr

V dokumente, ktorý opisuje ich cestu z továrne až do obchodov, sa všetko začína práve týmto základom. Ten sa naleje do mixéra spolu s farbivom a arómou. Do zmesi pripomínajúcej cement sa neskôr pridá glukóza a ďalšie práškové sladidlo. Počas miešania sa hmota pomaly topí a neskôr sa stláča dohromady, oddeľuje a trhá na menšie kúsky.