Lásku našli na pľaci. Pozrite sa, ktoré slávne dvojice spoznali toho pravého počas natáčania

Stretli sa na filmovom či seriálovom pľaci a nakoniec spolu skončili. Pozrite sa, ktoré známe celebrity spoznali svoju lásku počas nakrúcania. Patrí k nim aj slovenská dvojica Nela Pocisková a Filip Tůma či legendárny Tom Hanks a jeho milovaná manželka Rita Wilson.

5. Blake Lively a Ryan Reynolds

Hollywoodska herecká dvojica patrí hádam k najstabilnejším párom v šoubiznise. Štvornásobní rodičia sú aj po rokoch do seba stále rovnako zamilovaní ako na začiatku a podľa všetkého im to spolu klape ako málokomu.

Keď sa Blake Lively a Ryan Reynolds stretli v roku 2010 na natáčaní filmu Green Lantern, obaja mali iných partnerov. Koncom roka 2011, keď sa obaja ocitli slobodní, sa začali romanticky zapletať a o rok neskôr sa pár tajne zosobášil.

4. Nela Pocisková a Filip Tůma

Nela Pocisková a Filip Tůma sa zblížili ešte počas nakrúcania divácky obľúbeného seriálu Búrlivé víno, keď sa obaja stretávali na pľaci. Po tom, ako na natáčaní padla Nela Filipovi do oka, začal jej písať a pozývať ju von. „Chcel, aby som išla s ním von so psom. A tak sme začali spolu chodiť na prechádzky s jeho štvornohým kamarátom, on mi tam hovoril o golfe a ukazoval mi všelijaké výsledky golfu, niečo, čo ma absolútne nebavilo,“ prezradila Nela so smiechom v relácii 2 na 1.

To, že medzi nimi nie je iba kamarátsky vzťah, sa prevalilo v lete 2013. Spočiatku síce svoju lásku tajili, no neskôr sa už nechceli skrývať a vzájomné city priznali. Harmonický pár tak tvoria už desiaty rok, hoci vzťah zatiaľ sobášom nepotvrdili.

